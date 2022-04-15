Küresel teknoloji devleri için alarm zilleri çalıyor

Apple, Dell ve Lenovo ürünlerinin nakliyesinde Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşanabilir.

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Apple’ın bazı ürünlerinin nakliyesinde Çin’in corona virüsü kısıtlamalarının sürmesi halinde gecikme yaşanabilir. Bunun yanında analistler, Dell ve Lenovo için de bu tehlikenin mevcut olduğunu ifade ediyor.

Çin’in yeniden yükselen corona virüsü vakaları ile mücadele etmek için kısıtlamalar getirmesi otoban ve limanlarda tıkanıklıklara yol açarken, süreçte hareket alanı kısıtlanan çok sayıda işçi ve fabrika, hükümetin yeniden açılma kararı almasını bekliyor. Bu durum, küresel zincirde arz sıkıntılarına yol açıyor.

APPLE’IN ÜRETİCİLERİ ÜRETİMİ DURDURDU

Apple’a ürün sağlayan Pegatron, Shanghai ve Kunshan’daki fabrikalarında faaliyetleri durdurma kararı aldığını açıklarken, tedarik zinciri uzmanları bu tesislerin iPhone 13, iPhone SE ve diğer modellerin üretiminde yer aldığını söyledi.

Tüm dünyada Apple’ın bilgisayar modeli Macbook’ların neredeyse dörtte üçünü üreten Quanta Computer da operasyonları durdurma kararı almış, analistler bu durumun teslimatları ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etmişti. (REUTERS)

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