Limon gibi sıktınız posamızı çıkardınız

Memurlar artan hayat pahalılığını protesto etti. “En az 3 çocuk yap dediler, biz günde 3 kuyruğa giriyoruz, kendileri 3 maaş alıyor” pankartı açtılar, limon kesip sıktılar.

Yavuz ALATAN

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Büro-İş Sendikası üyesi memurlar artan hayat pahalılığını protesto etti. “Limon gibi sıktınız, posamızı çıkardınız. En az 3 çocuk yap dediler, biz günde 3 kuyruğa giriyoruz, kendileri 3 maaş alıyor. Otogazlı aracı tezekliye çevirebilir misiniz? Mazot 21, hedef 23” pankartları açtılar. Limon kesip sıktılar, “Ayçiçek Yağı” ve “Püskevit” pankartları ile de hükümete gönderme yaptılar. Ankara Konur Sokak'ta gerçekleşen eylemde konuşan Büro-İş Genel Başkan Alay Hamzaçebi, “İsteğimiz insan onuruna yaraşır bir ücret. Yapılan yüksek zamlarla, vatandaşı limon gibi sıktılar, suyunu, posasını çıkardılar. Biz de zamları, yoksulluğu, sefaleti limon sıkarak protesto ediyoruz” dedi ve şunları söyledi:

YOKSULLUK POLİTİKASI

“AKP iktidarının refah değil, yoksulluk politikası var, halkı açlıkla terbiye etme politikası var. AKP öncesi, kendi kendine yeter diye övündüğümüz güzel ülkemizin, tarımı da bitirildi. 5 litre ayçiçek yağı 250 lira oldu. Yağsız mutfak düşünebilir mi? Tarlaları betona gömen rantçı zihniyet sayesinde dışa bağımlı hale geldik. Yağı bitirenler şimdi zeytinlikleri imara açıp zeytini de bitirecekler.”

Askıda ayçiçek yağı da bekliyoruz

Büro-İş Genel Başkan Alay Hamzaçebi, “Ülkenin ballı kaymağını yiyenler, bugünü de yarını da garanti olanlar, yağsız yemek olur, yarınsız Türkiye olmaz diyor. Yağsız yemek olur da mazotsuz, benzinsiz araba olur mu?. Püskevitsiz çay olur mu? Şimdi Diyanet işlerinden yağsız yemek fetvası bekliyoruz. Askıda ekmekten sonra askıda çiçek yağı da bekliyoruz” dedi.

Tavuk fiyatına yumurta

Elektrik, doğalgaz santralleri ile garantili köprüler, tüneller, otoyollar ve hastanelerin kamulaştırılmasını da isteyen Büro-İş Başkanı Hamzaçebi, “Bir yıl önce tavuk aldığımız fiyata, bu yıl yumurtasını alamıyoruz. Bir yıl önce kıymasını aldığımız karnıyarığın bu yıl patlıcanını alamıyoruz. Bu gidişle seneye hiçbirini alamayacağız. Zam istemiyoruz, yaptığın zamları geri al yeter. İsteğimiz insan onuruna yaraşır bir ücret” ifadelerini kullandı.