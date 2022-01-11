LPG’ye zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogazda 29 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini duyurdu.

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2022 yılındaki zam fırtınası dinmiyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleştiğini açıkladı.

EPGİS’in paylaşımına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatına 29 kuruş zam geldi.

EPGİS’in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

8 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63, motorine de 94 kuruş zam gelmişti.

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