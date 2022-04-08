Lübnan ve IMF’den 3 milyar dolarlık kredi için ön anlaşma

İflas eden Lübnan'da hükümet, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi için ön anlaşmaya vardı ancak anlaşmanın onay alıp hayata geçmesi için birçok engel bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Ağır bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi için ön anlaşmaya vardı.

Ancak dört yıllık anlaşmanın IMF yönetiminden nihai onay alabilmesi için, Lübnan hükümetinin şart koşulan reformları hayata geçirmesi gerekiyor.

IMF’DEN DIŞ BORÇLARI YAPILANDIRMA ŞARTI

Mart 2020'de hükümet, 30 milyar dolarlık dış borç ödemelerini durdurmuş ve merkez bankasının kalan rezervlerini, gıda, yakıt ve ilaç ithalatı için kullanacağını açıklamıştı.

IMF anlaşması, Lübnan’ın dış borcunu yeniden yapılandırmasını ve yatırımcılar arasında güvenilirliğini yeniden sağlamak için büyük uluslararası fonlar da dahil olmak üzere alacaklılarıyla (kreditörleriyle) anlaşmasını şart koşuyor.

DÖVİZ KURUNU SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI

IMF ayrıca, Lübnan’ın krizdeki bankacılık sistemiyle ilgili adımlar atılmasını, ülkedeki en büyük 14 bankanın dış destekli bir şekilde denetimden ve değerlendirme sürecinden geçirilmesini, merkez bankası rezervleri ve bütçe harcamaları üzerinde denetim, siyasi patronaj kanalları haline geldiğini öne sürdüğü kamu şirketlerinde düzenleme, resmi döviz kuru ile kara borsa döviz kurunun birleştirilmesini talep ediyor.

Dolar/Lübnan lirası kuru, resmi olarak 1507 seviyesindeyken, kara borsada 24 bine yakın seviyeden işlem görüyor.

Lübnan Merkez Bankası, döviz kuru şartını hayata geçirmek için parlamento desteği talep ediyor. Döviz kurunun serbest bırakılmasının, zaten yüksek olan gıda ve yakıt fiyatlarında yeni artışlara neden olmasından endişe ediliyor.

GELECEK AY SEÇİM VAR

Mayıs ortasında parlamento seçimlerinin yapılacağı Lübnan'da hükümetin, IMF'nin istediği ancak iki yıldır parlamentodan geçmesi engellenen önlemleri hayata geçirmesinin zor olduğu yorumları yapılıyor.

Hükümet, son haftalarda, yabancı bağışçıların talepleri doğrultusunda, zarar eden elektrik sektörünü elden geçirme ve sermaye kontrolleri uygulamaya yönelik çok gecikmiş planları hayata geçirerek IMF'nin onayını kazanmaya çalışmıştı.

Bloomberg, bu şart koşulan adımların atılması ve IMF onayı alınması durumunda, 3 milyar dolarlık kredi dışında daha önce yabancı ülkelerin taahhüt ettiği 11 milyar dolarlık yardımın kilidinin de açılabileceğini aktardı.

IMF’DEN AÇIKLAMA

IMF'nin Lübnan masası şefi Ernesto Ramirez Rigo, dün yayımladığı açıklamada, Lübnan'ın, ekonomide dramatik bir küçülmeye, yoksullukta, işsizlikte ve göçte büyük bir artışa neden olan eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Rigo, “Yetkililer, bu iddialı reformların uygulanmasında karşılaştıkları zorlukların farkındalar ancak bu reform programının mevcut krizi sona erdirmek için kritik olduğunu ve geniş siyasi liderliğin desteğine sahip olduklarını vurguladılar” dedi.

KRİZ SARMALI

İç siyasi sorunların yanı sıra Suriye'deki savaş, sığınmacı akını ve ABD yaptırımları nedeniyle 2019 yılının ikinci yarısında ekonomik krize sürüklenen Lübnan'da bankacılık, borç ve kur krizi yaşanıyor.

Tasarruf sahiplerinin mevduatlarının çoğuna erişimlerini kaybettiği ülkede, ekonominin temel dayanağı olan işçi dövizleri kurudu, para birimi çöktü ve enflasyon üç haneli rakamlara çıkarak orta gelirli bir ülkenin nüfusunun yarısından fazlasını yoksulluğa itti.

1975-1990 arasındaki iç savaş sonrasındaki en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'da yakıt ve gıda krizi yaşanırken, hükümet yetkilileri ülkenin iflas ettiğini belirtiyor.

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