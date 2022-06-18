Maduro’ya sarıldılar: İki yıl sonra ilk tanker yola çıkıyor

Sayısız darbe girişimi ve yaptırımlara rağmen iktidarda kalan Maduro, enerji krizi yaşayan Batı'nın kapısını çaldığı isim oldu. İki yıl aradan sonra ilk petrol tankerinin Venezuela'dan Avrupa'ya yola çıkmak üzere olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna işgali gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişler nedeniyle zor durumda olan Batı ülkeleri, çareyi yaptırım uyguladıkları bir diğer ülke olan Venezuela'da buldu.

Reuters, İtalyan enerji şirketi Eni’nin Venezuela’dan sipariş ettiği petrol tankerinin 650 bin varille yola çıkmaya hazırlandığı duyurdu. Söz konusu kargo, Avrupa’nın iki yılın ardından Venezuela’dan alacağı ilk teslimat olacak.

Reuters’ın haberine göre, Venezuela, Avrupa'ya göndermek üzere ikinci bir petrol tankerinin hazırlıklarını da yapıyor. Bu teslimatın da İspanyol enerji şirketi Repsol için hazırlandığı belirtiliyor.

ABD mayıs ayında Venezuela’ya uyguladığı bazı yaptırımları gevşetme kararı almıştı. Bu kapsamda Beyaz Saray, Eni’ye ve Repsol’a Venezuela’da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermişti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD’nin, Avrupalı ve ABD’li petrol şirketlerine Venezuela’daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı.” ifadesini kullanmıştı.

DARBE GİRİŞİMLERİ, YAPTIRIMLAR, KUKLA BAŞKAN…

Venezuela'da sosyalist lider Hugo Chavez'in ölümünün ardından 2013 yılında başkanlık koltuğuna oturan Nicolas Maduro, ABD'nin giderek artan ekonomik ve siyasi baskılarıyla karşı karşıya kalmış, sayısız darbe girişiminin örgütlendiği ülke tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birine girmişti.

ABD, ülkenin eski meclis başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyıp Venezuela'nın ABD'deki rafineri ve diğer varlıklarına da el koymuş, Maduro'yu da artık başkan olarak tanımadığını duyurmuştu.

6 haneli rakamlara çıkan enflasyon ve büyük ekonomik çöküşe rağmen İran, Rusya ve Çin'in desteğinin de katkısıyla iktidarını koruyan Maduro, Ukrayna savaşının ardından patlak veren enerji kriziyle birlikte Batı ülkelerin tekrar kapısını çaldığı lider oldu.

Son dönemde artan petrol gelirlerinin ve dolar kullanımının yaygınlaşmasıyla Venezuela’da enflasyon aylık enflasyon tek haneli rakamlara gerilemişti.

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatlarında sert düşüş: Benzin ve mazot fiyatlarına yansıyacak mı?

İlginizi Çekebilir Kripto paralarda büyük çöküş: Bitcoin 20 bin doların altına geriledi