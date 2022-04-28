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Mansur Yavaş: 3 bin civarı ailenin eczane borcunu kapatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelerin eczane borçlarını ödemeye başladıklarını duyurdu.

Yayınlanma: 22:07 - 28 Nisan 2022 Güncellenme:
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Mansur Yavaş: 3 bin civarı ailenin eczane borcunu kapatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik” dedi.

“BORÇLARI KAPATIYORUZ”

Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelerin eczane borçlarını ödemeye başladıklarını aktardı.

Mansur Yavaş, mesajında “Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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