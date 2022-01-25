Medikal sektörü kan ağlıyor! Tekerlekli sandalye bile yok

Ekonomik kriz medikal sektörünü de vurdu. SÖZCÜ WEB TV’ye konuşan ürün tedarikçisi Barış Tekeç, "Medikal cihazlara yüzde 120 zam geldi. Malzeme getiremez olduk. Tekerlekli sandalye bile yok" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM / ANKARA

Medikal ürün tedarikçisi Barış Tekeç, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu, “Medikal cihazlara yüzde 120 zam geldi. Malzeme getiremez olduk. Tekerlekli sandalye bile yok, yedek parçalar da dövize bağlı ve fiyatlar aşırı yükseldi. Covid-19 hastaları için oksijen üreten cihazlarda da sıkıntı var. Medikal ürüne 2 ay önce yüzde 38.9 oranında ÖTV zammı geldi. Hasta bezlerine yüzde 18, tansiyon aletine yüzde 8 KDV uygulanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Ürün tedarik zincirinin kırıldığını söyleyen Tekeç, “Yavaş yavaş ürünler bitmeye başladı. Bazı ürünler yok. İthalatçı malzeme ve yedek parça getiremez oldu” dedi ve şunları söyledi:

FİYATLAR YÜZDE 100-150 ARTTI

– Eskiden on tane malzeme alan hastamız üç tane almaya başladı. Hasta bezlerindeki artışlardan dolayı artık hastalarımız bez alamaz oldular. Fiyatlarda yüzde 100-150 artış var. Bütün cihazların bakımı, onarımı, standart prosedürleri var. İthalatçı yurt dışından ürün getirmediğinden, yedek parça da gelmiyor. Yakında yedek parça elimizde kalmayacak. Özellikle Covid-19 hastalığı için oksijen üreten cihazlarımız var, bunlara talep yoğun.

KDV SIFIR OLMALI

– Bazı şeylere akıl sır erdirmek çok mümkün değil. Medikal malzemeye 2 ay önce yüzde 38.9 oranında ÖTV zammı geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Medikal malzemede özel tüketim vergisi olur mu? Hasta bezlerinin yüzde 18 KDV’si var. Bunlar sarf malzemesi. KDV sıfır olmalı. 3 Aralık Engelliler Gününde insanımız tekerlekli sandalye bağışı yapar. Biz toplam 22 adet bulabildik. Tedarikte problemimiz var.

İlginizi Çekebilir Dolar kuru düşmesine rağmen medikal ürünlere zam gelmeye devam ediyor