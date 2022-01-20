Memur ek zammı meclisten geçti mi? Maaş zam farkı ne zaman ödenecek?

Memur ve emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi mecliste kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Memur ve emekliye ek zammı içeren Kanun Teklifi meclisten geçti. Emekli ve memur maaş zam farkı ödemesi için bir sonraki maaş döneminin beklenmeyecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı içerisinde tebliği yayınlaması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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2022 yılı itibariyle memur ve emekli maaşına ek zam yapıldı. Bu ay ilk zamlı maaşını almak isteyenler hayal kırıklılığına uğradı. Memur ve emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca yasalaşmamıştı. Memur ve emekliye ek zammını da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bu düzenleme ile en az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.

Memurlar ve emekliler bu ayki maaşlarını ek zamsız aldı. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından memurlara ve emeklilere maaş farkları yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı birkaç gün içerisinde tebliğ ederek hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL’ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141’ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Ebe maaşı 5 bin 59 lirada, 6 bin 449 liraya yükseldi.

Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;

2021 2022 Zam miktarı

1.500 2.500,00 1.000,00

1.750 2.500,00 750,00

1.850 2.500 650,00

1.990 2.500 510,00

2.000 2.509,4 509,40

2.200 2.760,34 560,34

2.300 2.885,81 585,81

2.400 3.011,28 611,28

2.500 3.136,75 636,75

2.750 3.450,43 700,43

3.000 3.764,10 764,10

3.250 4.077,78 827,78

3.500 4.391,45 891,45

3.750 4.705,13 955,13

4.000 5.018,80 1.018,80

4.250 5.332,48 1.082,48

4.500 5.646,15 1.146,15

4.750 5.959,83 1.209,83

5.000 6.273,50 1.273,50

5.500 6.900,85 1.400,85

6.000 7.528,20 1.528,20

6.500 8.155,55 1.655,55

7.000 8.782,90 1.782,90

8.000 10.037,60 2.037,60

8.500 10.664,95 2.164,95

9.000 11.292,30 2.292,30

9.500 11.919,65 2.419,65

10.000 12.547,00 2.547,00

Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.

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