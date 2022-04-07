Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, Temmuz zammı belli oldu mu?

Memur ve emekli zammı, her alanda yaşanan fiyat artışları sonrasında merakla araştırılıyor. Her ay zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar maaş zammı ile bir nebze rahatlamak istiyor. 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaş zammı yüzde 35'i aşacak.

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Memur ve emekli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlandı ancak başta yüksek enflasyonun etkisiyle her gün eriyen maaş zammı ile geçinmek zorlaşmaya devam ediyor. Maaşlarını yettirmek için uğraş harcayan memur ve emekliler yıl ortasında ne kadar maaş zammı alacak merak ediyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81’e ulaştığını açıkladı. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30’a çıkacak. Bu durumda emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35’i aşacak.

YÜZDE 35’İ AŞABİLİR

İlk 3 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci 3 ayda gerçekleşecek enflasyonu bekliyor. Önümüzdeki 3 ayda TÜFE yüzde 6’da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Bu dönemde TÜFE yüzde 7’ye çıkarsa zam yüzde 31.6’ya, TÜFE yüzde 8’e çıkarsa zam yüzde 32.6’ya yükselecek. TÜFE’nin yüzde 10’u bulması halinde ise zam yüzde 35.1’e yükselecek. Dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30’un altına düşmeyecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 7.5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse bu kesime yüzde 22.5’lik enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt yüzde 30 zam yapılacak.