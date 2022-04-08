Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar beklentisi

Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Piyasanın dolar ve enflasyon beklentisi yükselirken, faiz beklentisi aynı kaldı. 2022 yılı cari açık beklentisi 27,5 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 iken, bu anket döneminde yüzde 46,44 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 26,43 iken, bu anket döneminde yüzde 28,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,03 ve yüzde 17,68 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, nisan anketinde yüzde 4,0’a geriledi.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ ARTTI

Bir ay önceki ankette 21,2 milyar dolar olan 2022 yılı cari açık beklentisi, nisan anketinde 27,5 milyar dolara yükseldi.

Enerji fiyatlarının artmasına neden olan savaşın Türkiye'nin turizm ve ihracat gelirlerini düşürebileceğine dair beklentiler, cari açık beklentilerini de olumsuz etkiledi.

2022 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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