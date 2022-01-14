Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar ve enflasyon beklentisi

Merkez Bankası'nın anketinde piyasanın 2022 sonu dolar/TL beklentisi 16,13 oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 29,75 olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, piyasanın 2022 sonu dolar/TL beklentisi 16,13 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 15,56 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olarak gerçekleşti.

Böylece, kur korumalı mevduat uygulamasına rağmen piyasanın TL’de değer kaybının devamını beklediği görüldü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE YÜKSELDİ

2022 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası

TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 iken, bu anket döneminde yüzde 25,37 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,41 ve yüzde 15,54 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,93 iken, bu anket döneminde yüzde 14,27 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 14,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

TCMB’nin 2022 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

İlginizi Çekebilir Bakan Nebati dövizden kur korumalı mevduata geçiş miktarını açıkladı

İlginizi Çekebilir Fed yetkilileri faiz artışı için mart ayını işaret etti