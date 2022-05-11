Merkez Bankası’ndan nisanda KİT’lere 3,3 milyar dolarlık satış

Merkez Bankası nisan ayında KİT'lere 3,3 milyar dolarlık daha döviz sattı. Böylece başta BOTAŞ olmak üzere KİT'lere döviz satışı son 6 ayda 21,6 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) kapsamını yıl başında genişlettiği kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı nisan ayında 3 milyar 296 milyon dolar oldu.

TCMB, 2022 itibarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılayabileceğini açıklamıştı.

Daha önce sadece enerji ithalatçısı KİT’lerin yani aslında BOTAŞ’ın döviz ihtiyacı karşılanıyordu.

6 AYDA 21,6 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Enerji fiyatlarının yüksek seyri Türkiye’nin ithalat faturasını artırırken, TCMB’nin KİT’lere son 6 aydaki toplam döviz satışı da 21,6 milyar dolar oldu.

Kasım-nisan döneminde aylık bazda en yüksek döviz satışı, 5,4 milyar dolarla şubat ayında oldu.

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