Merkezi bütçe nisanda 50,2 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 50,2 milyar TL açık verdi. Geçen sene nisan ayında bütçe 16,9 milyar TL açık vermişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Buna göre, merkezi bütçe martta 50,2 milyar TL açık verdi.
Merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 50,2 milyar TL açık verdi. Önceki ay bütçe 69 milyar TL’lik açık vermişti. merkezi yönetim bütçesi 2021 nisanda ise 16,9 milyar TL açık vermişti.
Nisanda merkezi bütçe geliri 164,1 milyar TL olurken, giderler 214,2 milyar TL oldu. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe toplam 19,4 milyar TL açık verdi.
FAİZE 19 MİLYAR TL HARCANDI
Nisan ayında faiz dışı denge ise 31,03 milyar TL’lik açık verdi. Faiz harcamaları nisanda 19,1, ocak-nisan döneminde 104 milyar TL oldu.