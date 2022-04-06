Metaverse ekonomisi trilyon dolara ulaşabilir

ABD merkezli Citigroup, Metaverse ekonomisinin 2030 yılına kadar 8 ile 13 trilyon dolar arasında büyüyeceğini tahmin ediyor. Banka buna ek olarak, metaverse kullanıcı sayısının beş milyar kişiye kadar yükselebileceğini öngörüyor.

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‘Metaverse ve Para, Geleceğin Şifresini Çözme' başlıklı 184 sayfalık raporunda sanal dünyaya değinen kurum, dijital dünyaya bir şekilde girme niyetlerini bildiren bir dizi yüksek profilli firmanın ardından Metaverse için son derece olumlu bir gelecek resmi çiziyor. Citi, Web3 ve Metaverse'in bir sonraki evriminin oyun oynamanın ötesine geçeceğini ve ticaret, sanat, medya, reklam, sağlık gibi alanları kapsayacağını tahmin ediyor.

Citi uzmanlarına göre, kripto paraların baskın olması bekleniyor, ancak ekosistemdeki çok zincirli eğilim göz önüne alındığında kriptolar, fiat paralar, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) ve stablecoin'ler bir arada var olacak.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Geçen aylarda Morgan Stanley ve Goldman Sachs ardı ardına Metaverse'in 8 trilyon dolarlık bir değere ulaşabileceği yönünde tahminde bulunmuşlardı. Bunlara ek olarak yine Bank of America da Metaverse'in tüm kripto ekosistemi için büyük bir fırsat olduğunu belirtmişti.

Değeri şimdilik 21 milyar $

Metaverse'in değeri 21 milyar dolara ulaştı. Piyasanın önümüzdeki iki yıl içerisinde 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu alana yatırım yapan markalar arasında Facebook (Meta) CEO'su Mark Zuckerberg'in yanı sıra McDonalds, Disney ve Gucci de yer alıyor. Web 3.0 olarak da isimlendirilen Metaverse, birçok kişi tarafından kaçırılmaması gereken bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriliyor.