Moskova Borsası yeniden açıldı
Moskova Borsası, 24 günlük rekor aranın ardından bugün tekrar açıldı. Sert dalgalanma yaşanan ve sadece 33 şirketin hisselerinin işlem gördüğü borsada endekste yükseliş bir ara yüzde 11'i aştı.
Rusya’da Moskova Borsası, 24 günlük rekor aranın ardından bugün tekrar açıldı.
Rusya Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada; borsanın gösterge endeksi olan MOEX’te yer alan 50 hisse senedinden 33’ünün 4 saat süreyle işleme açılacağı, açığa satış işlemlerine izin verilmeyeceği belirtilmişti.
Sert dalgalanma yaşanan MOEX endeksinde günlük yükseliş bir ara yüzde 11’i aştı.
Moskova Borsası 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla günü yüzde 33 değer kaybıyla tamamlarken; 28 Şubat’ta işleme tamamen kapatılmıştı.
Rus şirketlerinin ülke dışında işlem görmeleri için çıkarılan küresel tevdi makbuzları ise işlemlere kapatılıp küresel endekslerden çıkarılmadan önce yüzde 95 değer kaybetmişti.
Savaş öncesinde 70-80 aralığında dalgalanan dolar/ruble kuru, savaşla birlikte 177’yi sıçradıktan sonra gerilemişti. Kur, bugün 95 seviyesini gördü.
Ülkeden döviz çıkışını katı şekilde sınırlandıran önlemleri de içeren sermaye kontrolleri, rublede düşüşün geri çevrilmesinde etkili oldu.