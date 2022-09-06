Motorine bir zam daha geliyor
Dün gece zamlanan motorine bu gece bir zam daha gelecek.
Petrol fiyatlarında dün yaşanan artışın ardından motorine bir zam daha geliyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 77 kuruş zam gelecek.
Dün gece litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanmış, otogaza 41 kuruş indirim gelmişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,93 TL'ye, Ankara'da 26,04 TL'ye, İzmir'de 26,07 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı dün gece yaklaşık olarak İstanbul'da 19,22 TL'ye, Ankara'da 19,35 TL'ye, İzmir'de 19,34 TL'ye yükselmişti.
Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayilerin kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.