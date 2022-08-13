Motorine zam geliyor
Dün gece benzine gelen zammın ardından pazartesi gece de motorine zam gelecek.
Dün benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.
Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.
Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek.
Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.