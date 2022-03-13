‘Mutfak tüpünün fiyatları ocak söndürüyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşların hayat pahalılığından mutfakta tencereyi dolduramamasının yanı sıra mutfak tüpüne gelen fahiş zamların ardından artık tencereyi kaynatmanın bile zorlaştığına işaret etti. CHP’li Akın, “Mutfak tüpünün fiyatları ocak söndürüyor. Vatandaş artık tenceresini kaynatamıyor. Tüpten alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da derhal düşürülmelidir” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşlara çarşı pazarda hayat pahalılığı; evlerde ise yüksek fatura olarak geri döndüğünü dile getirdi.

‘TÜP FİYATLARI REKOR DÜZEYDE ARTTI’

Son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen fahiş zamların aynı zamanda mutfak tüpü fiyatını da artırdığını kaydeden CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye enerjide tam bir buhran yaşıyor. Elektrik faturaları vatandaşları perişan ederken, son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen zamların en büyük nedeni milli paramız Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklanıyor. Akaryakıt ürünlerine gelen zam aynı zamanda pek çok vatandaşımızın mutfağında kullandığı tüp fiyatlarını da rekor düzeyde artmasına neden oldu.”

‘TÜPE BİR YILDA YÜZDE 146 ORANINDA ZAM GELDİ!’

Türkiye'de özellikle kırsal bölgelerde daha yoğun kullanılan mutfak tüpüne gelen zamların vatandaşı mağdur ettiğine işaret eden Akın, “Bir yıl önce 122 liraya satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün bugün fiyatı 300 lirayı aştı! Başka bir deyişle mutfak tüpü son bir yılda yüzde 146 oranında zamlandı. Bu fahiş zammı dar gelirli vatandaşlarımız nasıl kaldırsın? Mutfak tüpünün fiyatları ocak söndürüyor. Vatandaş artık tenceresini kaynatamıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜPTEKİ ÖTV KALDIRILMALI, KDV DÜŞÜRÜLMELİ’

Akın, temel bir ihtiyaç olmasına karşın ev tipi mutfak tüpünden özel tüketim vergisi (ÖTV) ile yüzde 18 oranında KDV alındığını kaydetti. CHP'li Akın, “Bugün 301 liraya satılan 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpünden yaklaşık 21,5 lira ÖTV, yaklaşık 46 lira da KDV alınıyor. İktidar mutfak tüpünün kullanılmasını özel tüketim sayıyor. Fahiş fiyatları vatandaş lehine düşürmek için mutfak tüpünden alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmeli. KDV yüzde 1'e düşürülür; ÖTV de kaldırılırsa mutfak tüpünün fiyatı 234 liraya düşüyor” diye konuştu.

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