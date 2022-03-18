Nakde indirim karta zam istiyorlar

Akaryakıt bayileri, nakit paraya yüzde 1.6 indirim, kartla alışverişe ise yüzde 1.6 zam uygulanmasını istediler. EPDK, fiyatları artıracağı için talebi geri çevirdi.

Erdoğan SÜZER

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Akaryakıta gelen yüklü zamlar yüzünden kar marjları düşen akaryakıt bayileri, kredi kartındaki komisyon yükünü vatandaşın üzerine yıkıp gelirlerini artırmanın yolunu arıyor. Bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kapısını çalan akaryakıt bayileri, akaryakıtı nakit parayla alanlara yüzde 1.6 oranında indirim, kartla almak isteyenlere ise yüzde 1.6 oranında zam uygulanmasını istediler.

EPDK ise akaryakıtta yeni bir zamma yol açacağı gerekçesiyle talebi geri çevirdi. EPDK, kredi kartları konusunda yetkinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) olduğunu da belirterek bayilere BDDK'ya başvurmalarını önerdi.

KAZANCIN 3'TE 1'İ

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, akaryakıt satışlarının yüzde 90'ından fazlası kredi kartıyla yapılıyor. Bayiler bu satışlar nedeniyle bankalara yüzde 1.6 oranında komisyon ödüyor. Bu da 60 litrelik depoda yaklaşık 22 liraya karşılık geliyor. Bayi ve dağıtıcılara litre başına ödenen tutar ise 1.20 TL. 60 litrelik akaryakıt satışında kazanç 72 lira oluyor. Dolayısıyla akaryakıtçılar satıştan elde ettikleri kazancın yaklaşık üçte birini bankalara komisyon olarak ödüyor.

KANUNA AYKIRI

Akaryakıtçıların talebi Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17'nci maddesine aykırılık taşıyor. BDDK'nın da bu talebi olumlu karşılanması beklenmiyor.

EPDK: Ucuz fiyat önerisi yanlış

Akaryakıtçıların talebini geri çeviren EPDK, nakit satışlara indirim talebinin bir anlamda aldatmaca olacağı tespitinde bulundu. EPDK'dan yapılan açıklamada, “Bu konunun ‘akaryakıtta nakit ödemeye ucuz fiyat önerisi' gibi lanse edilmesi doğru değildir. Zira tüketicilerin büyük bir çoğunluğu akaryakıt ürünlerini kredi kartı ile satın almaktadır. Bu talep kredi kartı ile akaryakıt alan tüketicileri cezalandırmak anlamına gelecektir” denildi.