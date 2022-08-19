Nebati: Borsa İstanbul’da 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırım girişlerine ve Merkez Bankası'nın brüt rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Borsa İstanbul’da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti” dedi.

Bakan Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul’da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti” dedi.

‘BRÜT REZERVLER 15,4 MİLYAR DOLAR ARTTI’

Nebati, “Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir” dedi.

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile yürütülen politikaların çok yönlü ve hedef odaklı olduğuna işaret ederek, “Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. (DHA)

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