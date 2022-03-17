OECD savaşın küresel büyümeye etkisini açıkladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ukrayna krizinin bu yıl küresel büyüme oranını yüzde 1'den fazla aşağı çekebileceği, enflasyona ise 2.5 yüzde puanlık yukarı yönlü ek baskı yapabileceği tahmininde bulundu.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ukrayna krizinin bu yıl küresel büyüme oranını yüzde 1’den fazla aşağı çekebileceği, enflasyona ise 2.5 yüzde puanlık yukarı yönlü ek baskı yapabileceği tahmininde bulunarak, hedeflenen hükümet harcamalarını artırmaya çağırdı.

Kurum, OECD ülkelerinin hedeflenen hükümet harcamalarında gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 0.5’i büyüklüğünde yapacağı artışın, enflasyon üzerinde büyük bir baskı yaratmadan savaşın ekonomik etkisini yarı yarıya azaltabileceğini açıkladı.

ENERJİ VE EMTİA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BÜYÜK

OECD’nin savaşın etkilerini incelediği analizinde açıkladığı tahminlere göre, Avrupa Rusya’dan enerji ithalatına önemli ölçüde bağımlı olduğundan, savaşın euro bölgesi ekonomik büyümesine olumsuz etkisi yüzde 1.4’ü bulabilir.

OECD’ye göre kriz ABD’nin ekonomik büyümesine olumsuz etkisi ise yaklaşık yüzde 0.9 olabilir.

Rusya ve Ukrayna, küresel büyümenin yalnızca yüzde 2’sini oluşturuyor olsa da, enerji ve emtia piyasaları üzerindeki etkileri oldukça büyük. (REUTERS)



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