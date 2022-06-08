OECD’nin Türkiye için enflasyon tahmininde büyük artış

OECD Türkiye'nin bu yılki GSYH büyüme tahminini 0,4 puan yükseltti, 2022 enflasyonunun ise ortalama yüzde 72'ye çıkacağını öngördü.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2022 yılı için Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini en son Aralık ayında yayımladığı tahmine kıyasla 0,4 puan artırarak yüzde 3,7 seviyesine yükseltirken küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 3 seviyesine düşürdü.

OECD’nin yayımladığı raporda yer tahminlere göre, Türkiye’nin 2022 büyüme tahmini yüzde 3,3’ten yüzde 3’7’ye çıktı. Türkiye’nin 2023 büyüme tahmini ise yüzde 3 oldu. Türkiye’nin 2022 ortalama enflasyon tahmini aralıktaki yüzde 23,9’dan yüzde 72’ye çıktı.

TAHMİNLER ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 69,97’ye yükseldiğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58’e yükselmişti. IMF’nin Türkiye’de 2022 için 2022 ortalama enflasyon tahmini ise yüzde 60,5 olmuştu.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

OECD raporunda Küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi tahmini bu yıl için yüzde 4,5’ten yüzde 3 indi. Küresel GSYH büyümesi tahmini ise 2023 yılı için yüzde yüzde 3,2’den yüzde 2,8’e düşürüldü.

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