Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak?

Ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personelin ek göstergesinin 3.600'e yükseltilmesini öngörüyor. 3600 ek gösterge ile çalışanların mevcut maaşında 50-60 lira civarında bir artış olacak ancak asıl etki emekli maaşı ile emekli ikramiyesinde olacak. Yapılan çalışmalara göre öğretmen, polis ve dini yükseköğrenim görmüş imam hatiplerin 3.000 olan ek göstergesinin 3.600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması durumunda 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylığında net bin 187 TL, emekli ikramiyesinde 44.500 TL artış olacak.

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2018 yılından bu yana hükümetin seçim vaadi olan ve uzun süredir milyonlarca kişi tarafından beklenen 3600 ek göstergede, yaklaşan seçimin de etkisiyle çalışmalara hız verildi. Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR ARTACAK MI?

Yapılan çalışmalara göre öğretmen, polis ve dini yükseköğrenim görmüş imam hatiplerin 3.000 olan ek göstergesinin 3.600’e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145’e çıkarılması durumunda 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylığında net bin 187 TL, emekli ikramiyesinde 44.500 TL artış olacak.

Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinde, ek göstergesinin 1.500 puan, tazminat yansıtma oranının 20 puan artırılması durumda mevcut maaşında 225 TL, emekli aylığında 640 TL, emekli ikramiyesinde 24 bin 15 TL artış olacak. Memurlarda ek göstergenin 2.200’den 3.000’e tazminat yansıtma oranının yüzde 85’ten yüzde 125’e çıkarılması durumunda emekli aylığı 866 TL, emekli ikramiyesi 32 bin 490 TL artacak.

Aynı düzenleme öğretmenler için de (Ek göstergesi 3.000’den 3.600’e çıkarıldı. Tazminat yansıtma oranı da 85’ten 60 puan artırılarak 145’e çıkarıldı) 30 yıl hizmet süresi üzerinden aynı tutarlar geçerli.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

Ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personelin ek göstergesinin 3.600’e yükseltilmesini öngörüyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtiliyor.