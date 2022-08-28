Okul kıyafetleri cep yakıyor

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül itibarıyla başlayacak, ancak veliler okul masrafları nedeniyle kara kara düşünüyor. Bir çocuğun ilkokula başlama maliyetinin 12 bin 500 liraya kadar çıktığı hesaplanıyor.

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Birçok üründe yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıdı. Okul üniformaları, kız ve erkek öğrencilerinin okul giysilerinin fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış durumda. Geçen seneye göre okul kıyafetleri yüzde 100'e yakın artış gösteriyor. Esnaf daha önce böyle bir artış görmediğini dile getiriyor.

GÖRÜLMEMİŞ ARTIŞ

Fiyatlardaki artışla ilgili konuşan okul kıyafeti satan esnaf Bekir Atlı, ‘'Şu anda Türkiye'de ekonomik ve sosyal şartlarda bir darboğaz yaşanıyor. Genel olarak yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıyor. Geçen sene ilkokul öğrencisinin okul kıyafeti dört parça ortalama 180 ile 220 lira civarı tutuyordu. Bu sene bu rakam minimum 370 lira. 40 yıldır okul kıyafetleri satıyorum, daha önce bu kadar yıllık fiyat artışı görmedim. Atölyelerde mal diktirme maliyetleri arttı'' dedi.