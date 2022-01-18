Örtülü ödenekten 5 yılda 10.5 milyar TL harcandı
Örtülü ödenek olarak da bilinen bütçedeki gizli hizmet giderlerinde 2021'de rekor artış yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, kullanım yetkisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait olan bütçedeki gizli hizmet kaleminden 427 milyon lirası geçtiğimiz Aralık ayında olmak üzere 2021 yılında toplam 2 milyar 714 milyon lira harcandı.
Bu tutar, bugüne kadar yıllık bazda yapılan en büyük harcamayı ifade ediyor. Örtülü ödenekten geride kalan son 5 yıllık dönemde yapılan harcama ise 10 milyar 484 milyon liraya ulaştı.
5 yıllık dönemde ikinci en yüksek ödenek kullanımı 2 milyar 73 milyon liralık harcamayla 2019 yılında yaşanmıştı.
2017: 1 milyar 977 milyon lira
2018: 1 milyar 714 milyon lira
2019: 2 milyar 73 milyon lira
2020: 2 milyar 6 milyon lira
2021: 2 milyar 714 milyon lira
Toplam 10 milyar 484 milyon lira