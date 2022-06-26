Özelleştirme şekere zam yağmuru olarak döndü

Fabrikaların özelleştirilmesiyle şeker piyasaları alt üst oldu. İşletmeler şekeri karaborsadan temin etmek zorunda kalırken fiyatlar aralıksız yükseliyor. Son zam yüzde 67’yi buldu.

Sayime BAŞÇI

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Türkşeker bünyesindeki 25 fabrikadan 10'unun özelleştirilmesinin ardından başlayan sorunlar zinciri, bu dönemde şekere fahiş zamlar olarak devam ediyor. Özelleştirme sonrasında daralan pancar üretim alanları ve yükselen maliyetler ile özel sektörün fiyatlarda etkin olması, vatandaşa yüksek zamlar olarak döndü. Son olarak mart ayında şekere yüzde 31 zam yapan Türkşeker, fiyatları yüzde 37-67 oranlarında artırdığını açıkladı.

Fabrikaların özelleştirilmesi sonrasında şeker piyasaları alt üst olmuş durumda. İşletmelerin şekeri karaborsadan temin etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Bu arada zamlar da hız kesmiyor.

BAYRAM ÖNCESİ ZAM

Son olarak 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaptığını duyuran Türkşeker, 27 Haziran itibarıyla bazı indirim marketleri ve Tarım Kredi için 390 TL'den verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatını da 650 TL'ye çıkardı. Türkşeker, diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramlık şeker çuval fiyatını 550 TL'den 750 TL'ye yükselterek yüzde 36.4 zam yapmış oldu. Türkiye İstatistik Ofisi (TÜİK) verilerine göre toz şekerin ortalama fiyatı Ekim 2021 ile Nisan 2022 arasını kapsayan 6 ayda yüzde 103 yükselmişti. Yeni zamla şekerin fiyatı son 1 yılda 2 kattan fazla artmış oldu.

Türkşeker'in yaptığı zammın, perakende şeker fiyatlarını da etkilemesi ve vatandaşın 24-26 TL aralığında aldığı bir kilo şekerin fiyatının bayram öncesi yeniden zamlanması bekleniyor. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlemiştir” denildi.

Vatandaş ucuz şeker kuyruğunda

Zamlar karşısında bütçesi eriyen vatandaş ise ucuz ürün kuyruğuna girdi. Konya'nın Ereğli ilçesinde, toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığı Tarım Kredi Kooperatifi marketi önünde izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz şeker alabilmek için markete akın etti. Maaşı yetmediği için ucuz ürünleri kovaladığını söyleyen bir vatandaş, “Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım” dedi.