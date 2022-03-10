Öztrak: Kur korumalı mevduat bütçenin üzerine konulan saatli bir bomba

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kur korumalı mevduat, bütçenin üzerine konulan saatli bir bombadır" değerlendirmesinde bulundu. "Bu krizden kurtulmanın tek yolu, erken seçim" diyen Öztrak, "Türkiye şu anda yönetilemiyor, savruluyor" diye konuştu.

Sibel GÜLERSÖYLER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Ekonomi Masası’nın bu haftaki konuğu CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu.

Türkiye’nin bu krizden kurtulmasının tek çaresinin sandık olduğunu vurgulayan Öztrak, “Bu kur korumalı mevduat, bütçenin üzerine konulan saatli bir bombadır” dedi.

Öztrak, hükümetin dış güçlere bahane bulduğunu kaydederek, “Tüm bu kuyrukların, hayat pahalılığının, akaryakıta her gün gelen zamların tek bir sorumlusu vardır o da Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

‘BECERİKSİZ YÖNETİMDEN KAYNAKLANIYOR’

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Öztrak, kur korumalı mevduatın doları nereye kadar tutacağı, zam fırtınasının sonunun nereye gideceği sorularını da yanıtladı.

Öztrak, “2018’den bu yana Türkiye’de yüksek seyreden bir enflasyon var. O dönemde Erdoğan Londra'ya gittiğinde, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' şeklinde bir safsatayı ortaya atmıştı. En son geçen Eylül'de de aynı lafları ederken ve enflasyon hızla yükselirken Merkez Bankası'na faizleri indirme talimatı verildi. Bu talimattan sonra hayat pahalılığı da arttı. Türkiye bundan sonra döviz krizi yaşamaya başladı” dedi.

Hükümetin ‘enflasyon bizden değil dünyadan’ şeklindeki söylemlerini anımsatan Öztrak, “Eğer öyleyse biz neden ekonomik işbirliği ve kalkınma zirvesindeki ülkelerden en yüksek enflasyona sahibiz? Neden Arjantin'i de solladık? Türkiye'deki enflasyonun büyük kısmı içerideki beceriksiz yönetimden kaynaklanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘GARANTİLER MEVDUAT SAHİPLERİNE’

Öztrak, “Bu kur korumalı mevduat bütçenin üzerine konulan saatli bir bombadır. Tek bomba da bu değil. Mesela kamu özel işbirliği projeleri çerçevesinde verilen garantiler. Orada yandaş müteahhitlere verdiniz, burada da mevduat sahiplerine verdiniz bu garantileri. Bunlara sınırlama yok ama vatandaşa gelince para verirken eliniz titriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye'deki bu ekonomi yönetimi ile makro finansal krizler olağanüstü bir şekilde artmıştır” da diyen Öztrak, şöyle devam etti:

“Ekonomik ve politik bir belirsizlik hakim ve yoksul kesimler yüksek enflasyon nedeniyle sürekli yoksullaşıyor. Hükümete yeni bir bütçe yapın diyoruz. Bu bütçe tarumar ettiğiniz ülkedeki en mağdur ettiğiniz kesimlerin açığını kapatacak bir bütçe olsun diyoruz. Ama tek dertleri bu işin kabahatlisi ben değilim, dışarıdan geldi demek, dış güçlerden geldi demek.”

‘ERDOĞAN SEBEP, ENFLASYON SONUÇTUR’

Öztrak, son dönemde gıda ürünlerinde ve akaryakıt istasyonlarında yaşanan kuyruklara ilişkin ise “Tüm bu kuyrukların, hayat pahalılığının, akaryakıta her gün gelen zamların tek bir sorumlusu vardır o da Erdoğan'dır. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur” diye konuştu.

Petrolde 10 dolarlık bir artışın, ödemelere 6 milyar dolarlık bir yük getirdiğini vurgulayan Öztrak, “Dönüp hükümet ne yapıyor diye bakınca, eline sopayı almış herkesi tehdit ediyor, etiketlerle boğuşuyor. Üretime dönük bir tedbir yok” dedi.

“Bugün gıda enflasyonunda dünya şampiyonuyuz. Enerji fiyatlarında OECD'de yine şampiyonuz. Dünya fiyatları yüksek ama biz de kat ve kat daha yüksek” diyen Öztrak, “Ekonominin canına okudular. Bu noktadan çıkmak için üretime dönmek lazım. Hükümete diyoruz ki bu işleri sizden çok daha iyi yapacak kadrolar biz de var bir an önce sandığı getirin milleti bu ızdıraptan kurtarın diyoruz” diye konuştu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI SON 3 AYDIR REKOR KIRIYOR

Artık para politikasının elden kaçırıldığına, enflasyonla mücadele edilemediğine dikkat çeken Öztrak, “Bir de mevduat sahiplerinin kur kaynakları zararlarını hazineden karşılama kararına geçince, bütçe üzerinde oluşan yükler olağanüstü noktalara ulaştı. Maliye politikası bozulmuş durumda. Türkiye'de deveülasyon oldu ama fiyatlar o kadar hızlı artmaya başladı ki sonuçta da deveülasyon ve rekabetin etkisi 31 Aralık'tan sonra kayboldu. Rekabet gücünü kaybediyoruz” dedi.

“Dış ticaret açığı son 3 aydır rekor kırıyor. 3 açıklı bir noktaya doğru gidiyoruz” diyen Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enflasyon, bütçe ve dış ticaret açığı. Bu 3 dengesizlik olunca buna tedbir şart der her iktisatçı. Para politikasını yeniden etkili hale getir, rezervlerini arttır ve başka çare kalmasa da faizleri de artıracaksınız.

Merkez Bankası'nın başına saraya teslim olmayan güven veren bir başkan getireceksiniz. Faizler şu ay düşecek bu ay düşecek diyerek taahhüt veren ancak bunu yerine getiremeyen Hazine ve Maliye Bakanı'nı değiştireceksiniz. Sonra da yeni bir para politikası, yeni bir bütçe ve yeni bir dış ticaret politikası ile yola devam edeceksiniz.”

‘BU İŞTEN KURTULMANIN YOLU ERKEN SEÇİM’

Savaşın ardından Türkiye'nin ulaştırma masraflarının yükseldiğini anımsatan Öztrak, “Dış ticaret açığını azaltmanın yolu maalesef büyümeyi daha da düşürmek. Bu iş dışarıdan geliyor diyerek enflasyonu düzeltemezsiniz. Onun için bu işin yolu vardır, kısa süre içinde Türkiye bu krizden çıkabilir ama bu iş bu hükümetle olmaz” dedi.

“Erken seçime gidelim ve bu işleri yapabilecek yeni kural, kadro ve kurumlarla yürümeye başlayalım” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

“2018'den beri tek adam rejimi hayata geçti ve bu millet o günden beri gün yüzü görmedi. Milletin cebi sürekli boşaldı. Bu seçimlerde sadece hükümet değişmeyecek rejimin de değişmesi lazım ki millet nefes alabilsin. Türkiye şu anda yönetilemiyor, savruluyor.”

İlginizi Çekebilir Altın ve petrolde dalgalanma sürüyor

İlginizi Çekebilir Kamunun döviz açığı 207 milyar dolara yükseldi