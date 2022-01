Pahalı etin içinden yüksek KDV çıktı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arpayı, et ve süt üreticilerine satarsa Maliye yüzde 8 KDV alıyor. Aynı arpayı sanayici alırsa KDV yüzde 1’e düşüyor. KDV çarpıklığı vatandaşa zam olarak yansıyor.

Erdoğan SÜZER

İktidar çarşı pazardaki fahiş fiyatların nedenini bulmak için dört koldan market denetimi yaparken Maliye'nin çarpık Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının et ve süt zammında büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO), birbirinden farklı alıcılara satılan aynı ürüne farklı KDV uygulanması KDV mevzuatındaki ‘son kullanıcı' ile ‘işleyici' tanımlarından kaynaklanıyor. Sanayici, arpayı hammadde olarak alıp yeni bir ürüne dönüştürdüğü için kayıt amaçlı yüzde 1 KDV uygulanıyor. Ancak aynı arpa, et ve süt üretmek amacıyla satın alınıp hayvanlara yedirildiği ve sonuçta üretim yapıldığı halde Maliye, sanki arpa doğrudan tüketim amaçlı kullanılmış gibi işlem yapıp KDV'yi yüzde 8'e çıkarıyor. Et ve sütün yüksek üretim maliyetine bir de KDV yükü biniyor.

TMO FORMÜLÜNÜ BULDU

TMO, üreticilerin yoğun şikayetleri üzerine et ve sütün pahalanmasına yol açan bu çarpıklığın düzeltilmesi için Maliye'den yardım istedi. Ancak Maliye'den, ‘Üzerinde çalışıyoruz' yanıtı dışında somut adım gelmeyince TMO çareyi, üreticiye arpayı birlik ve kooperatif üzerinden alım yapmaları yönünde öneri sunmakta buldu. Öneriyi dinleyip birlik ve kooperatif aracılığıyla TMO'dan arpa alan et ve süt üreticileri yüzde 8 KDV'den kurtuldu. Ancak büyük işletmeler bu yöntemden yararlanamadığı için piyasa ucuzlamadı.

TMO çiftçinin mi, sanayicinin mi dostu?

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TMO'nun sanayiciye yüzde 1 KDV ile sattığı arpayı çiftçiye yüzde 8 KDV ile satması yüzünden hayvancılığın gelişemediğini, halkın da dünyanın en pahalı etini yemek zorunda kaldığını belirtti. Aygun, “TMO, sanayicinin değil, çiftçinin kara gün dostu olduğunu unutmamalı” dedi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Aygun, çarpıklığın düzeltilmesini istedi.