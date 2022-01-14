Pasta, tatlı üreticileri şeker bulmakta güçlük çekiyor

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) üyesi pasta, tatlı ve unlu mamul üreticileri sektörel sorunlarını değerlendirdikleri toplantıda, tüm maliyetlerinin katlanmasının yanı sıra Eskişehir’de üretilen şekeri satın alamadıklarını, bu sebeple fahiş fiyatla marketlerden şeker tedarik etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) bağlı pasta, tatlı ve unlu mamul üreticileri, Eskişehir’de üretilmesine rağmen en çok tükettikleri şeker fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi.

Artan maliyetlerin üreticileri zorladığını belirten firma temsilcileri; yağdan una, elektrikten doğalgaza, ambalajdan personel giderlerine kadar tüm maliyetlerin katlanarak arttığını dile getirdi.

Bu maliyetleri fiyatlara yansıtmanın mümkün olmadığını ifade eden pasta, tatlı ve unlu mamul üreticileri, yaşanan bu sorunların yanı sıra Eskişehir'de üretilen şekere ulaşamadıklarının altını çizdi.

KARABORSADA FAHİŞ FİYATLA SATILIYOR

Pasta, tatlı ve unlu mamul üreticileri, yıllardır Eskişehir Şeker Fabrikası'nda üretilen şekeri imalatta kullandıklarını ancak bu yıl Eskişehir'de üretilen şekeri temin edemekten dert yandı.

Eskişehir'de imal edilen ve 50 kiloluk çuvallarda satılan şekere ulaşamadıklarını belirten üretici firmalar, Eskişehir şekerinin karaborsada fahiş fiyatlarla satıldığına dikkat çektiler.

Daha önceleri çuval ile aldıkları şekerle üretim yaparken şu anda marketten aldıkları şekerle üretim yapmaya çalıştıklarını belirten ETO üyeleri, sorunlarının çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdiler.

ÜRETİCİNİN SESİNE KULAK VERİLMELİ

Pasta, tatlı ve unlu mamul üretimi yapan üyelerinin taleplerini dinleyen ETO Başkanı Metin Güler, sektörde yaşanan sorunların çözümü için ilgili kurumlarla irtibata geçeceklerini dile getirdi.

Eskişehir'de üretilen şekere Eskişehirli esnaf ve imalatçının ulaşamamasının kabul edilemez olduğunu belirten Güler, sorunun çözümü için yetkililerle ve bürokratlarla görüşeceklerinin altını çizdi.

Ekonomideki çarkların dönmesi için üreticilerin sesine kulak verilmesinin önemine değinen Güler, sektördeki sorunları TOBB nezdinde de dile getireceklerini sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir Kriz büyüdü: Marketlerde şeker ve yağ satışlarına kota geldi

İlginizi Çekebilir Raflarda şeker bulunamıyor: İşte nedeni