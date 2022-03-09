Pazarcı esnafı: Çocuğunun kumbarasındaki parayı alıp pazara gelen var

CHP Milletvekili Gürer, eski hareketli günlerini mumla arayan meşhur Bor Pazarında esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. İnsanların alım gücünün çok düştüğüne belirten pazarcı esnafı, “Geçenlerde bir bayan geldi. Portakal aldı. Parasının hepsi bozuk. Sordum. Bozuk parayı çocuğunun kumbarasında biriktirdiği bozuk para olduğunu söyledi. Gözlerim doldu. Portakalı verdim, parayı da iade ettim” şeklinde konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bölgenin en yoğun pazarlarından biri olmasına rağmen son yıllarda pahalılık nedeniyle eski haraketli günlerini kaybeden Bor Pazarında hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların nabzını tuttu.

“YETER ARTIK, GİTSİNLER BAŞIMIZDAN”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'i dert yanan pazarcı esnafı mazota bir hafta içinde 6-7 lira civarında zam geldiğini belirterek, “Portakalı, mandalinayı halden 5 liraya alıp, burada 6 liraya satıyorum. İşçilik, poşet parası, emek yok. Etikete 8 lira yazsam, bu malı kimse almaz. Böyle olunca da ben kazanamıyorum. Eve ekmek götüremiyoruz. 10 bin liralık mal getiriyoruz, akşam eve ancak 10 bin lira götürüyoruz. Yani kar yok. Peki biz ne yiyip içeceğiz? Vallahi perişanız. Mazota gelen zam nedeniyle nakliye ücreti ürünün kendisinden daha pahalıya geliyor. Mazota geçen gün 1 lira, dün 1.5 lira bugün yine 1 lira zam geldi. Dünyada böyle bir ülke yoktur. Yeter artık gitsinler başımızdan” diye konuştu.

“ANNENİN DRAMI”

İnsanların alım gücünün çok düştüğüne belirten pazarcı esnafı, “Geçenlerde bir bayan geldi. Portakal aldı. Parasının hepsi bozuk. Sordum. Bozuk parayı çocuğunun kumbarasında biriktirdiği bozuk para olduğunu söyledi. Gözlerim doldu. Portakalı verdim, parayı da iade ettim” şeklinde konuştu.

“3 HAFTADA 25 BİN LİRA ZARAR”

Bor pazarında havuç ve turp satan bir esnaf ise vatandaşın alım gücünün daraldığını belirterek şunları söyledi;

*Torbasını 48 liraya turp alıp satıyorum. 4 liraya aldım havucu 5 liraya satıyorum. Mazot 22 lira oldu. Niğde'den Bor'a 120 liralık mazot gidiyor. Bu adalet mi? Yerimi, tezgahımın parasını verseler bu işi yapmam.

*Mazota gelen zamlar nedeniyle nakliye dahil 3 hafta içinde 25 Bin lira zarar ettim. Konya'dan ürün alıp getirmek için 5 bin lira nakliye masrafı oluyor. Nakliye arabamız Osmaniye Kadirli'ye 2 bin 500 liralık mazot yakıyor.

*Mazotun litresi 22 lira oldu, bu esnaf ne yapacak? Poşetin kilosu 30 lira, adam gelmiş yarım kilo havuç istiyor. Markette 25 kuruş olan poşet biz de bedava. Poşete 30 lira verirsek biz nereden para kazanacağız?

KİLOLARCA DEĞİL, 1 TANE PATCILAN ALAN VAR

Geçmişte Bor pazarının hareketli günlerinin olduğunu ancak hayat pahalılığı nedeniyle artık pazara gelenlerin sayısının azaldığını, gelenlerin de kilolarca değil ancak tane ile ürün alabildiğini söyleyen bir diğer pazarcı esnafı ise “Eskisi gibi satış yapamıyoruz. Satamadıklarımızı başka pazarı götürüyoruz, o zaman da çok fire oluyor. Bu ürün için 300 lira nakliyle ücreti öderken son 6 ayda nakliye masrafı 1000 liraya çıktı. Çok sayıda pazarcı esnafı bu işi bırakmak zorunda kaldı. Kimse artık kilolarca ürün almıyor. 1 tane patlıcan alan bile var” dedi.

“İKTİDARI SANDIĞA GÖMECEĞİZ”

Yazın 250 lira olan nakliye masrafının bugün 900 liraya çıktığını söyleyen bir başka esnaf ise, gidişatın kötü olduğunu, esnafı ve vatandaşı bu duruma getiren iktidarı seçimde sandığa gömeceklerini belirtti.

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DÖNEM YAŞANMADI”

Pazarcı esnafının ve alışverişe gelen vatandaşı dinleyen Ömer Fethi Gürer, Bor Pazarında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, satıcını da tüketicinin de dertli olduğunu aktardı. Daha önce böyle bir dönemin hiç yaşanmadığına dikkat çeken Gürer, “Satıcı da tüketici de aynı kaderi yaşıyor” diye konuştu.

“GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK ARTTI”

Vatandaşa bir dokunup bin ah işittiklerini belirten CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, “Gelir gider dengesizliği ve ekonomik sıkıntılar, vatandaşın alım gücünü düşürmüş görünüyor. Mazot fiyatlarındaki artış, ürünlerin girdi maliyetlerindeki önlemeyen artış ve yüksek enflasyon Pazar yerlerinde kendini net bir şekilde göstermeye başlamış, vatandaş da dertli, satıcı da dertli “ şeklinde konuştu.

Gürer Vatandaşın pazarı gezip tane ile yarım kilo ürün alabilir durumda olduğunu ifade edip sabit ve dar gelirliler büyük sıkıntı içinde. İktidara ah eden her pazar ziyaretimizde artıyor. Fiyatlar artıran büyük etken akaryakıt olmuş. Üretim maliyeti, ürün fiyatı derken bu kere akaryakıt fiyatlarında artış ürün fiyatlarını tetikliyor. Akaryakıt zamları durmazsa semt pazarları açılamaz duruma düşebilir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Halk sokağa indi: Geri alınsın!