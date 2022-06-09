Perakendeciler de kiralara sınır istiyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, konuttakine benzer bir şekilde işyeri kiralarındaki artışa da sınır getirilmesini talep etti.

Sozcu.com.tr

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Konut kiralarında artış oranının bir yıl süreyle yüzde 25’i aşamamasına ilişkin karardan sonra perakendecilerden de işyeri kiralarına sınır konulması yönünde bir talep geldi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış er veya geç fiyatlara yansıyor. Vergi kolaylıkları ile mülk sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde işyeri kiralarına da üst sınır getirilirse en azından maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacağı için TÜFE'nin dizginlenmesine çok önemli bir katkı yapacağına inanıyorum” dedi.

‘ER YA DA GEÇ FİYATLARA YANSIYOR’

Konut kiralarındaki artışa üst sınır getiren yasal düzenleme TBMM'de kabul edilmişti. Buna göre, konutlarda bir yıl süreyle yüzde 25’in üzerinde kira artışı yapılamayacak.

“Biz benzer bir sınırın işyerleri de dahil tüm kiralar için gerekli olduğunu son haftalarda her platformda anlatmaya çalışıyoruz” diyen Öncel, “Kira perakende sektörü için en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış, er veya geç fiyatlara yansıyor dolayısı ile enflasyon artıyor” dedi.

“İşyeri kiralarına üst sınır getirilirse en azından maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacak” diyen Öncel, ‘AVM’lerde bir türlü şeffaflaşamayan ve maliyetlere doğrudan yansıyan genel giderlerle ilgili yönetmeliğin’ de perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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