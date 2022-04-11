Perakendecilerin yüzde 73,8’i fiyatlarda artış bekliyor

TEPAV verilerine göre, perakendede zam beklentisi arttı. Perakendecilerin yüzde 73,8'i gelecek üç aylık dönemde ürünlerinde fiyat artışı beklediklerini kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 2022 Mart’a ilişkin Perakende Güven Endeksini (TEPE) açıkladı.

Buna göre TEPE, Mart 2022'de bir önceki aya göre 3,2 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 6,9 puanlık artışla -12,7 puan değerini aldı.

TEPE değerinin aylık değişiminde geçen 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 13,9 puanlık kötüleşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 1,4 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

TEPAV verilerine göre, mart ayında perakendede satış fiyatı beklentisi arttı. Buna göre, perakendecilerin yüzde 73,8’i gelecek üç aylık dönemde ürünlerinde fiyat artışı beklediklerini kaydetti.

İŞLERİNDE İYİLEŞME BEKLEYENLERİN ORANI YÜZDE 15,5

Mart 2022’de TEPE anketine katılan perakendecilerin yüzde 63,4’ü geçen 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtti. Bu oran Şubat 2022’de yüzde 42,8 seviyesindeydi.

Mart 2022’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 15,5’i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 15,4'ü işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 69,2 oldu.

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Mart 2022'de -61,8 puan değerini alarak Şubat 2022'ye göre 1,0 puan artarken, Mart 2021'e göre 15,8 puan azaldı.

Mart 2022’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 9,3'ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 73,4 olarak belirlendi.

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