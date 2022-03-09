Petrol fiyatlarında artış sürecek mi? Uzman kuruluşlardan korkutan tahminler

Rusya'ya uygulanan petrol yaptırımları sonrası enerji danışmanlığı şirketi Rystad Energy ve İngiliz Banka Barclays petrolün varilinin 200 doları görebileceğini söylerken ABD'li banka Goldman Sachs da yıl sonu için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası batılı ülkelerin başlattığı yaptırımlar petrole sıçradı. Petrolde sert fiyat artışları sürerken uzman kuruluşlar şuanda varil başına 130 dolar seviyelerinde olan Brent petrolün 200 doları görebileceği konusunda uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurdu. İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng da, 2022 sonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri alımını aşamalı olarak sona erdireceklerini açıkladı.

Petrolde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından arz endişeleriyle başlayan fiyat artışları yaptırımla birlikte daha da arttı. Brent petrolün varil fiyatı 130 doları aştı. İşgalden önce 97 dolar olan petrolün varil fiyatı savaşın başlangıcından bugüne kadar yüzde 34 artmış oldu.

ABD'nin 2021'deki petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 8 idi ve Rusya'dan günde ortalama 700 bin varil ham petrol ithal ediliyordu.

KORKUTAN TAHMİNLER

Fiyat artışları nedeniyle enerji şirketleri ve bankalar da petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Bazı tahminler 200 doları aşarken Rusya Başbakan Yardımcısı petrolün varil başına 300 doları aşabileceğini iddia etti.

Oslo merkezli enerji danışmanlığı şirketi Rystad Energy’nin analistleri dün yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD’nin Rus petrolünün ithalatını yasaklaması nedeniyle küresel petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara yükselebileceğini söyledi.

Rystad Energy analistleri, 200 dolarlık tahminin batı yaptırımlarının günde yaklaşık 4 milyon varil Rus ham petrolünü etkileyeceği varsayımına dayandığını söyledi.

BANKALAR TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

İngiltere merkezli finans devi Barclays de son yayınladığı raporda Rusya’da petrol ve gaz ithalatının büyük ölçüde duracağına dayanan en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolünde fiyatın bu yaz 200 dolar seviyesine tırmanabileceğini söyledi.

ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs da Ukrayna krizi nedeniyle dünyanın şimdiye kadarki en büyük enerji arz şoklarından biriyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek Brent petrolü için fiyat tahminlerini artırdı. Goldman, 2022 yıl sonu için fiyat tahminini varil başına 98 dolardan 135 dolara yükseltti.

‘KÜRESEL PAZAR İÇİN FECİ SONUÇLARA YOL AÇAR’

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 300 doların üzerine çıkabileceğini söylemişti

Novak, açıklamasında, “Rus petrolünün reddedilmesinin küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin yüzde 40'ı Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya onlarca yıldır her şeye rağmen her zaman güvenilir bir ortak olmuştur” ifadelerine yer vermişti.

İRAN VE VENEZUELA PETROLÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Petrol için şimdilik tek umut İran ham petrolünün piyasaya dönmesi. Ayrıca, ABD Venezuela ile ambargoların hafifletilmesi için de görüşmelere başladı. Ancak bu gelişmeler hızla hayata geçemeyebilir.

Dün Rus petrolüne alternatif arayan ABD, 2019’da yaptırım uygulamaya başladığı Venezuela petrolü için Caracas yönetimi ile yeniden görüşmelere başlamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ ARTIYOR

Petrol fiyatındaki artış akaryakıt fiyatlarının da sürekli artmasına sebep oluyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor. Türkiye’de bu gece gelmesi beklenen zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. gün de zamlanmış olacak.

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