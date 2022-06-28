Petrolde yükseliş sürüyor: Gözler BAE ve Suudi Arabistan’da

Bazı petrol üreticisi ülkelerin üretiminde yaşanan aksamalar ve Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretimini ciddi oranda artıramayacağı beklentileri petrol fiyatlarını artırdı.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri’nin (BAE) petrol üretimini ciddi oranda artıramayacağı beklentileri ve petrol üreticisi ülkelerde yaşanan siyasi karışıklıklar nedeni ile üst üste üçüncü günde de yükselişini sürdürdü.

Libya, kötüleşen siyasi kriz nedeniyle ihracatında daha fazla kesintiyle karşı karşıya kalırken, Ekvador’daki hükümet karşıtı protestolar da petrol üreticisi ülkenin üretimini tehdit etti. Tedarikte yaşanacak olası bir kesintinin Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bozulan ticaret akışında yeni sorunlar yaratması bekleniyor.

ARZ ENDİŞELERİ

Yatırımcılar bir yandan küresel ekonominin yavaşlayarak talebin azalacağından, diğer yandan Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonucu petrol arzının daralacağından endişe ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bugün yüzde 1,1 yükselerek 116 dolara çıktı. Brent dün yüzde 1,7 yükselmişti. ABD hafif ham petrolü yüzde 1 yükselişle 110,7 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolündeki iki günlük artış yüzde 5’i geçti.

ÜRETİMİN ARTMASI ŞART

Petrol bu yıl neredeyse yüzde 50 yükseldi. Ancak küresel ekonomik yavaşlama korkuları petrol fiyatlarını kasım ayından bu yana ilk kez yavaşlatmıştı. Öte yandan uzmanlar piyasanın yükseliş eğilimi göstereceği düşünüyor ve daha fazla arz için acil ihtiyaca işaret ediyor.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in aktardığı bilgi notuna göre, varlık yönetimi şirketi SPI Asset Management’ın yöneticisi Stephen Innes, “Yapısal eksiklikler hala çözülmedi” değerlendirmesinde bulundu. Innes notunda, “Petrol fiyatlarının anlamlı ve istikrarlı bir şekilde düşmesi için piyasaya daha fazla varil gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İKİ KİLİT ÜLKE

Suudi Arabistan ve BAE, Rusya’ya uygulanan yaptırımların petrol üretiminde yarattığı daralmayı telafi edebilecek kapasiteye sahip iki ülke olarak görülüyor. Ancak BAE Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei dün ülkesinin tüm üretim kapasitesini kullandığını söylemişti.

Bazı OPEC+ üyeleri bu yıl üretim hedeflerini tutturmakta zorlandı. Bu nedenle OPEC’in iki kilit üreticisinden ek arz beklentisinin sınırlı olacağı düşünülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, ABD’li mevkidaşı Joe Biden’e Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın zaten neredeyse ellerinden gelenin fazlasını ürettiğini aktardı.

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