Pfizer, Global Blood Therapeutics’i 5.4 milyar dolara satın aldı

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Pfizer, Global Blood Therapeutics'i (GBT) 5.4 milyar dolara satın aldı.

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ABD’li ilaç devi Pfizer, orak hücre hastalığı ilaç üreticisi Global Blood Therapeutics (GBT) için 5.4 milyar dolar ödemeyi kabul etti .

Covid-19 aşı satışları nedeniyle bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkaran Pfizer, satın almayla GBT hissesi başına 68.50 ödeyecek. Pfizer’in 2021’deki katladığı 81,3 milyar dolarlık gelirinin Covid-19 antiviral hapı Paxlovid’in eklenmesiyle 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ORAK HÜCRE HASTALIĞI

Orak hücre hastalığı yaygın olarak Güney İtalya, Yunanistan ve Türkiye’nin güney bölgeleri, Akdeniz ülkeleri, Orta Doğu ve Hindistan’da görülmektedir. Orta Afrika hastalığın en sık görüldüğü bölgelerdendir. Türkiye genelinde sıklık %0.3-0.6, özellikle Çukurova bölgesinde bazı yörelerde bu sıklık %3-44’e arasında değişir. (REUTERS)