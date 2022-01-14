Piyasadaki alev aktarları da sardı

Bir yanda corona, diğer yanda grip bağışıklık sistemimizi tehdit ediyor. Vatandaş geleneksel yollardan önlem almak için aktarlara koştu. Ancak aktarlardaki fiyatlar da piyasadaki yangından nasibini aldı ve 3 ay öncesine göre 2 misli arttı.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Aktarlar Derneği Başkanı Mert Ünyazıcı, SÖZCÜ WEB TV'ye yaptığı açıklamada, baharatların yüzde 80'inin ithal olduğunu belirterek, ‘'Kur artışından bütün ürünlerimiz etkilendi. Korona ve grip nedeniyle üst solunum yollarıyla ilgili ürünler, ıhlamur, kekik, tarçın, papatya, adaçayı, ekinezya, zeytin yaprağı, zerdeçal, zencefil, karanfil, havlıcan tüketimi arttı'' dedi. Corona virüsünden korunmak için en etkili bitkinin de kekik olduğu açıklandı.

Aktarlarda fiyatı en çok artan ürünlerin başında, nane, kahve, tarçın, zencefil, karabiber ve limon tuzu geliyor. 35 liraya satılan nane, 50 liraya, 15 liraya satılan limon tuzu 80 liraya, 40 liraya satılan çörek otu, 85 liraya, 60 liraya satılan susam, 80 liraya çıktı. En çok artışı yaşayan ürünlerin başında ise Türk kahvesi geliyor. Geçen sene 50 lira olan kahvenin kilosu 200 liraya yükseldi. Aktarlar Derneği Başkanı Mert Ünyazıcı şunları söyledi:

“Kur artışından bütün ürünlerimiz etkilendi. Ambalaj ve kağıt artışı da bizi etkiledi. Baharatlarımızın yüzde 80'i ithal geliyor. Bitki üretiminin desteklenmesi önemli. Acilen devletin bunu destekleyerek tarımsal bir kalkınma sistemine geçmemiz gerekiyor. Kur artınca ürün temininde sıkıntı yaşadık. Sattığımızı yerine koyamıyorduk. Çok sıkıntılar çektik ama şu anda piyasa biraz daha stabil ve standart bir seviyeye geldi. Bütün baharat gruplarında ciddi artışlar oldu.”

CORONA VE KEKİK

Ünyazıcı “Kış aylarında üst solunum yollarıyla ilgili ürünler, ıhlamur, papatya, adaçayı, zerdeçal, zencefil, tarçın, karanfil, havlıcan tüketimi çoğalıyor. Vücut direncini sağlayan zeytin yaprağı, çay ağacı yağı, ekinezya bitkisine talepte artış var” dedi.

Uzun yıllardır baharat sektörünün içinde bulunan Havva Hanedar da korona virüs için en etkili bitkinin kekik olduğunu belirterek ‘'Kekik corona virüse karşı güçlü bir antibiyotik… Kekik dünyanın en güçlü antibiyotiklerinden biri.. Hem kaynatılıp içilerek, hem de buhar yoluyla kullanılıyor. Antibiyotik görevini yaptığı için coronada en başta kullanılan ürünlerin başında geliyor” dedi.