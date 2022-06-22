Polis emeklileri isyanda: Toplumun huzurunu sağladık, kendi iç huzurumuzu sağlayamadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 600 ek gösterge polis emeklilerini de mutlu etmedi.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haziran ayı başındaki ek gösterge açıklaması polis emeklilerinde hayal kırıklığı yarattı.

Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi, özlük haklarının düzeltilmesi ve ek göstergelerinin 4200'e çıkartılmasıyla ilgili başlattıkları kampanya çerçevesinde topladıkları 247 imzayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, AKP, CHP, MHP, İYİ Parti'nin genel merkezlerine posta yolu ile gönderdi.

Ekonomik kriz sebebiyle geçinmekte zorlandıklarını dile getiren polis emeklileri, yaptıkları açıklamayla yaşadıklarını sıkıntıları kamuoyu ile paylaştı.

‘AİLEMİZİN HUZURUNU SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUZ’

Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Güngör, yıllarca toplumun huzurunu ve asayişini sağlayan polis emeklilerinin zorlu ekonomik şartlar altında geçinemediğini belirterek, açıklanan ek göstergenin kendilerini memnun etmediğini ifade etti.

Derneğin başkan yardımcısı Güngör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin genel emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlayarak toplumun huzur ve güvenini temin eden, bu hizmeti gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışarak emekli olan polisler, emeklilik hayatlarında kendi ailelerinin huzurunu ve geçimini sağlamada büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu ekonomik zorluklar altında kendi ailemizin huzurunun ve geçimini sağlamakta zorlanıyoruz. Polis emeklileri emekli olduktan sonra aldıkları cüzzi bir para ile yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Polis statüsünün devam ettirilmesinin verdiği ekonomik ve sosyo-psikolojik sıkıntıları yaşamakta, ağır travma sonucunda intiharlara varan sonuçlarla karşılaşılmaktadırlar.”

‘4200 EK GÖSTEGE TALEP EDİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayı başında ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamanın kendileri için yetersiz olduğunu ifade eden dernek başkan yardımcısı Güngör, polis emeklilerin ek göstergelerinin 4200'e yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ek gösterge konusunda polislerin diğer devlet memurları ile aynı statüde olmaması gerektiğini söyleyen Güngör açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Açıklanan ek gösterge konusunda yaptığımız incelemede, gece-gündüz, hafta sonu, yılbaşı, resmi ve dini bayramlarda izin kullanmayan, bugünler için ekstra bir ücret almayan, mesai saati açısından diğer mesleklerin en az 2 katı çalışan polisleri diğer devlet memurları ile bir görüp kıyaslamak doğru değildir. Bunun hakkaniyet ölçüleri bakımından doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle emniyet hizmetleri sınıfı personeli emeklileri olarak özlük haklarımızın ve göstergelerimizin düzenlenmesini, bunu ilk adımı olarak ek göstergelerimizin 4200'e yükseltilmesini talep ediyoruz. Yapılacak yeni düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasındaki tahsil farkı ayrımcılığın kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok ilgili makamlara gönderdiğimiz 247 imzalı talep yazımızın incelenip, tekrar bir düzenleme yapılmasını istiyoruz.”

İlginizi Çekebilir Ek bütçe sonrası araçlarda çifte zam korkusu

İlginizi Çekebilir Benzinde indirim

İlginizi Çekebilir Hak-İş'ten ek zam çıkışı