Polis maaşı zammı belli oldu! 2022’de zamlı polis maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin belli olması ile polis maaşlarına yapılacak zam da ortaya çıktı. Polis maaşı 13.752 lira oldu. Yılın ilk altı ayında polis maaşı 9.706 lira olarak ödeniyordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haziran ayı enflasyonu beli oldu ve polislerin maaşlarına alacağı zammı belirleyen son altı aylık enflasyon oranı da belirlendi.

POLİS MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

8/1 polis memuru maaşı 9.706 liradan, 13.752 olarak belirlendi.

3/1 başkomiser maaşı 11.162 liradan, 15. 815 liraya yükseldi.

ZAM NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.