Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Yalvardık yapmayın diye…

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin kredi iflas risk priminin 14 yılın zirvesine yükseldiğine işaret ederek "faiz inadı ülkeyi mahvetti" dedi.

Sozcu.com.tr

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son dönemde Türkiye’nin kredi iflas risk priminde kaydedilen artışı Twitter’da paylaştığı mesajla gündeme getirdi.

“Faiz inadı ülkeyi mahvetti” diyen Demirtaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye CDS'leri (İflas Risk Primi) son 14 yılın REKORUNA gitti. Faiz inadı ülkeyi mahvetti.

Faiz Enflasyonun sebebidir dendi. Yalvardık yapmayın diye. Yapıldı. Sonuç: Enflasyon Çıldırdı. Sonunda faiz arttırmak zorunda kalınacak. Bunca yıllık inat boşa gidecek. Çok üzgünüm.”



DIŞ BORÇLANMA MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler dün 730 puan ile Refinitiv verilerine göre 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 724/734 seviyesinden tamamladı.

Bankacılar CDS yükselişinin Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini çift haneye yaklaştırdığına dikkat çekiyorlar.

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