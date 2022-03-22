Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan asgari ücret tahmini

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümetin asgari ücrete 3-4 ay içinde 1000 TL zam yapacağı tahmininde bulundu.

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Asgari ücretin yılda iki kez zamlanmasına yönelik tartışmalar sürerken Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan bir tahmin geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demirtaş, “Tahmini mi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar” dedi.

‘BU YAZDIKLARIM YİNE GERÇEK OLUR’

Ancak enflasyondaki artışın sürmesi nedeniyle bu zammın da anlamsız kalacağına işaret eden Demirtaş, şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlar bu yaz sonu 5 bin 250 TL ile şu anki 4 bin 250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt alabilirler. Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Tweetler atılır ama bir şey değişmez.”

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