Reel kesimde güven haziranda geriledi

Reel kesim güven endeksi haziranda 3 puan düşüşle 106,4'e geriledi.

Sozcu.com.tr

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2022 yılı Haziran ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak 106,4’e geriledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç

aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 104,6’ya geriledi.



KÖTÜMSERLERİN ORANI YÜKSELDİ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,2‘ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,0‘a gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25,8'e yükseldi.



ÜRETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici enflasyonu (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 9,8 puan artarak yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşti.

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