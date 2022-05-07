Rehberlerde yasa taslağı endişesi: Mesleğin itibarı, cazibesi yok olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TBMM'nin onayına sunmaya hazırlandığı Turizm Meslek Çatı Yasası taslağı sektörde endişe yarattı. En az bir yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılacak olmasının, sahte rehberlerin çoğalmasına yol açmasından korkuluyor.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’nin onayına sunmaya hazırlandığı Turizm Meslek Çatı Yasası taslağı sektörde endişe yarattı.

Taslağın mesleklerini ve çalışma hayatlarını olumsuz etkileyeceğini belirten Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı A. Hakan Eğinlioğlu, sektöre dayatılmak istenen yasa ile rehberlerin ucuza çalıştırılmak istendiğini söyledi.

Eğinlioğlu, “Ucuz emek politikaları ve sektöre limitlerini aşan sayılarda donanımsız çalışan yüklediğinizde, sektörün, özelde de mesleğin itibari, işlevselliği ve cazibesi yok olacaktır” uyarısı yaptı.

KARŞI OLDUKLARI KONULAR

Bakanlığın revizyon taslağını görmediklerini, yapılması istenilen değişikliklerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten Eğinlioğlu, ”Mesleğimizi, çalışma hayatımızı olumsuz anlamda etkileyecek olan bir yasa revizyonu ile karşı karşıyayız” dedi.

Eğinlioğlu, Bakanlık kaynaklarının dile getirdiği, “Türkçe rehberlik”, “rehberlerin tur esnasında otobüste olma zorunluluğunun kalkması, rehberlerin ören yeri ve müzelerde olması gerektiği”, “yol üzeri denetim yapılmaması”, “Çince başta olmak üzere nadir dillerde yeni rehberlerin kazandırılmasında kolaylık”, “sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının da rehber yapılması”, “rehberlerin beş yılda bir dil bilgilerinin sınava tabi tutulması” gibi konulara karşı olduklarını ve gerekçelerini hazırladıklarını ifade etti.

AMAÇ, REHBERİ UCUZA ÇALIŞTIRMAK

Yasa taslağının sektöre dayatılmaya çalışıldığını belirten Eğinlioğlu, “Rehberin ucuza çalıştırılmak istenmesi, turizmin ve özelimizde rehberliğin sektörler arası bir istihdam alanı olarak tayin edilmesi, süreç içerisinde Türkiye turizmine, çıkarlarına ve ekonomisine nasıl zarar vereceği konusu korkarım, hiç iyi hesap edilmemi” dedi.

“Ucuz emek politikaları ve sektöre limitlerini aşan sayılarda donanımsız çalışan yüklediğinizde, sektörün, özelde de mesleğin itibari, işlevselliği ve cazibesi yok olacaktır” diyen Eğinlioğlu, şöyle devam etti:

“Yetişmiş birikimli, vasıflı rehberler ucuz emek politikaları yüzünden sektörden uzaklaşacaktır. Bu sanılmasın ki sadece rehberlik mesleğinin sorunudur; aynı sorunu acentecilik, yeme-içme ve konaklama sektörleri de yaşamakta ve birbirlerini olumsuz olarak etkilemektedirler. Domino taşları devrilmeye başladı an herkes altında kalacaktır.”

YABANCI DİL BİLME ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

Eğinlioğlu, en az bir yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılmak istenmesini ise şu sözlerle ifade etti:

“Rehberlik mesleğine kabul koşulları arasından en az bir yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılması birçok soruna yol açacak.

En az on iki bin rehberin ana/resmi dili Türkçe olduğu göz ardı ediliyor. Arkeolog ve sanat tarihçiler arasında da binlerce işsiz olduğu biliniyor. Bu durumda, yaklaşık yüz bin kişi potansiyel rehber olarak sektörü zorlayacak.

Mevcut 12 bin rehberin büyük bölümü işsiz iken doğabilecek sorunları ve haksızlıkları hiç hesapladınız mı? Ya açılacak yüzlerce davayı? Arkeolog ve sanat tarihçilere rehberlik kapıları açıldığında başta filoloji, tarih, coğrafya, ilahiyat mezunları da bu kapıyı zorlamak istemeyecek mi? Rehberlik bölümleri akademisyen ve mezunları itiraz etmeyecek mi?”

SAHTE REHBERLER ÇOĞALACAK

Mecidiye Camisini Ayasofya camisi diye anlatan sahte rehberlerin çoğalacağına dikkat çeken Eğinlioğlu, ”Atatürk’ün Dolmabahçe sarayında süt banyosu yaptığını söyleyen sahte rehberlerin olduğu bir sektörde, hala bizim fes giyip giymediğimizi, kaç kadınla evlendiğimizi soran, Türkiye hakkında kimi önyargıları olan turiste kim ve nasıl doğru bilgileri verecek?” dedi.

“Rehberler milyon dolarlar harcanarak yapılan tanıtım faaliyetlerinden daha etkili ve stratejik bakımdan da ülke çıkarları için en etkili meslek grubudur” diyen Eğinlioğlu, “Gerçek anlamda ülkemizin kültür elçileridir. Ülkenin kültürü, tarihi, gelenekleri ören yerlerinde ve müzelerde değil uzun yolculuklar esnasında her zaman otobüslerde anlatılır. Rehberlik mesleğini ucuzcu acentelerin gündelik çıkarlarına ve istihdam politikalarına alet etmeyelim lütfen” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Turizmin kaderini haziran belirler

İlginizi Çekebilir Nebati'nin aile şirketinin enflasyonu TÜİK'i solladı

İlginizi Çekebilir 2021'de de 1,5 milyon konut satıldı ama yine ev sahipliği oranı düştü