Rize-Artvin Havalimanı’yla ilgili çarpıcı iddia

Prof. Dr. Osman Bektaş, denizin içinde, dolgu alan üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı’nın zeminiyle ilgili ciddi kaygı uyandıran raporları ortaya çıkardı. Bektaş, “Trabzon Stadyumu ve şehir hastanesinin yapıldığı Akyazı dolgusu ve Or-Gi havalimanındaki hataların aynısı burda da yapılmış. Sondajlar yeterince derine inmemiş, Sondajların bir kısmı denizel kumun içinde askıda kalmış. Dolayısıyla havalimanı emsalleri gibi düzensiz oturmaya mahkumdur.”

Yusuf DEMİR

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Rize-Artvin Havalimanı Cumartesi günü açıldı. İlk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçak yaptı.

AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Cengiz İnşaat, Aga Enerji, ASL tarafından 4.4 milyar liraya inşa edilen ve 36 metrelik çay bardağı formlu kulesiyle lanse edilen havalimanının zeminiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Havalimanının inşa edildiği dolgu alanının sondaj çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı belgelere ulaşan Prof. Dr. Osman Bektaş, en az 100 metre olması gereken sondaj derinliğinin, 45 metre yapıldığını ortaya çıkardı.

Bunun ne anlama geldiğini, havalimanı inşaatını başından beri yakından takip eden Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin duayen öğretim üyelerinden emekli, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş SÖZCÜ’ye anlattı:

“OR-Gİ VE TRABZON’DA DOLGULAR ÇÖKÜYOR”

“Şu anda Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Sentinel uydu verilerine göre Ordu-Giresun Havalimanı’nın deniz tarafı çöküyor, kara tarafı yükseliyor. Trabzon'da 40 bin kişilik stadyumun yapıldığı ve şehir hastanesi inşaatının başladığı Akyazı dolgusunda da durum aynı. Buralarda zemindeki oturmalar devam ediyor zamanla üst yapıya daha çok hasar verecek.

Bu emsaller ortadayken, elbette aynı tekniklerle yapılan dolgu üzerine inşaa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın da bunlara benzer bir davranış göstermesi gayet doğaldır.

Bu tespiti bilimsel olarak yaptığımıza göre, bu uluslararası havalimanında gerekli önlemleri almamız, uçuş güvenliğini temin etmemiz lazım.”

“GİZLİ SAKLI YAPILIYOR”

“Dünyada tüm dolgu alanlarıyla ilgili verilere internet ortamında ulaşabiliyoruz. Ama Türkiye'de bu işler maalesef hep gizli saklı yapılıyor. Ben dolgu yapılırken uygulanan sondajlarla ilgili kesitleri gösteren raporları özel çabamla, ilişkilerimi kullanarak elde ettim.”

“AKYAZI'DAKİ HATA BURDA DA YAPILDI”

“Dolguda en önemli sorun detay jeolojik çalışmadır. Trabzon Stadyumu ve şehir hastanesi inşaatının başladığı Akyazı dolgu alanında yapılan hatanın aynısı burada yapılmış.

Nedir o hata: sığ sondaj… Yani 45 metreyi geçmeyen sondaj. Akyazı'da daha da sığ. 25-30 metrelik sondajlar yapıldı. Burada da en fazla 40 metrelik sondaj yapılmış…. Sondajların bir kısmı denizel kumun içinde kalmış. Kum içinde kalan sondajların en az 100 metre devam etmesi gerekirdi.

İşte sondaj kesitlerde görünüyor. Sondajlar askıda kalmış. Halbuki bunlar daha derine inip oturmaya müsait kayaçların kalınlığı daha doğru hesaplanıp, oturma problemleri daha doğru yapılabilirdi. Toplam 31 sondaj yapılmış. Sondaj sayısı yeterli ancak sondaj derinliği yetersizdir. En büyük sorun bu.”

“EMSALLERİ GİBİ DÜZENSİZ OTURMAYA MAHKUM”

“Bu durumda sağlıklı bir oturma tahmini yapılamaz. Yapabilmek için bu sondajların en az 100 metre devam etmesi gerekirdi. Rize-Artvin Havalimanı, diğer emsalleri gibi düzensiz oturmaya mahkumdur.”

“İKİNCİ FAZ ÖNLENEMEZ”



“Kısa bir zaman aralığında uygulanan ön yükleme ( sıkıştırma) tekniği birinci faz oturmaları kısmen önler. Sığ sondajlarla kalınlığı tam olarak saptanmayan killi kumun zaman içerisindeki ikinci faz ve toplam oturmalari önlenemez.”

ZAMAN GÖSTERECEK

“Dolgu alana yapılan Rize-Artvin Havalimanın'nda, emsal olan Ordu-Giresun ya da Trabzon havalimanlarında yaşanan olaylar burada da yaşanabilir. Zaman bize gösterecek.

Peşin bir şey söylemek mümkün değil… Dünyada da “Hiçbir dolgu oturmuyor, üstü deforme olmuyor, üstündeki yapı çok sağlamdır, can güvenliği vardır, uçuşlar tehlikede değildir” diyemiyoruz.

Muhakkak surette diyoruz ki, “Bu dolguların sürekli izlenmesi lazım”.

“KONUŞANA 4 YIL VERİYORLAR AMA KORKMUYORUM”

“Yanlışlar varsa bunu söylemek bilim adamının görevidir. Sondajlar formalite için yapılıyor.Tüm akademisyenler, kurumlarda çalışanlar yaşadıkları gördükleri bu olumsuzlukları açıklamak istiyorlar ama korkuyorlar. Görüyorsunuz konuşana dört yıl veriyorlar Onlar da haklı olarak bizleri öne atıyorlar. Ben bu yaştan sonra neden korkacağım…

Bu millet aç sefil… Domatesin biberin parasının hesabını yapan insanlar verdikleri vergilerin hesabını sormuyor. Bunu anlayamıyorum. Biz gerçekten güzel bir ortamda yaşamışız. Üniversitede özgür hocalık yapmışım. Geçmişle bugünü karşılaştırıyorum da İran'dan geriye gittik.”

GÖZDE MÜTEAHHİTLER 4.4 MİLYARA YAPTI

Erdoğan tarafından açılış töreninde tamamının 4.4 milyar TL’ye malolduğu açıklanan Rize-Artvin Havalimanı’yla ilgili çok sayıda ihale yapıldı.

12 Ocak 2017’de yapılan “Altyapı İnşaatı İhalesi AKP’nin gözde müteahhitlerinden Cengiz İnşaat ve Aga Enerji ortaklığına 2017 rakamlarıyla 1 milyar 78 milyon liraya verildi.

8 Kasım 2019’da yapılan Üstyapı ve Müteferrik İşler İnşaatı ise kimseye duyurulmadan kapalı kapılar arkasında 632 milyon liraya Cengiz İnşaat ve ASL İnşaat’a verildi.

Havalimanı’nın açılması beklenirken, 9 Mart 2022’de sürpriz bir ihale daha yapıldı. Yine gizli kapaklı yapılan “İlave İşler İnşaatı” ihalesiyle ASL inşaat’a 369 milyon TL daha aktarıldı.

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