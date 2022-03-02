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Rus şirket AB’ye çelik ihracatını durdurdu

Rus çelik üreticisi Severstal, hissedarına yönelik yaptırımlardan dolayı Avrupa'ya çelik ihracatını durdurduğunu açıkladı.

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Rus şirket AB’ye çelik ihracatını durdurdu

Rusya merkezli çelik imalatçısı Severstal, hissedarına yönelik yaptırımlardan dolayı Avrupa’ya çelik ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Şirket, “Emtia akışlarını alternatif küresel pazarlara yönlendiriyoruz” dedi.

Severstal’un ana hissedarı Rus oligark Alexey Mordashov, bu hafta başında Avrupa Birliği’nin yaptırımına maruz kalmıştı. (REUTERS)
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