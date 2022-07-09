Rusya’da enflasyon savaşın başından bu yana en düşük seviyesine geriledi

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi’nin açıkladığı verilere göre enflasyon haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı ve dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da enflasyon, Ukrayna'ya askeri harekatın düzenlendiği şubattan bu yana en düşük seviyesine geldi.

Söz konusu düşüşte Rusya'nın ithalatının azalmasının önemli bir payı oldu. Moskova, savaş hamlesi nedeniyle ciddi uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve ithalatı bu yaptırımlardan zarar görmüştü.

ENFLASYON DÖRT AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi'nin cuma günü yayımladığı haziran ayı verilerine göre tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Bloomberg'in haberine göre bu rakam dört ayın en düşük enflasyon oranı olarak gerçekleşti. Söz konusu oran mayısta yüzde 17,1 seviyesindeydi.

Bloomberg'in 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette bu oranın yüzde 16 olacağı tahmin edilmişti.

Rusya'da enflasyon görünümü büyük oranda petrol gelirleri sayesinde tersine döndü. Tüketici harcamalarında da pandemi dönemindeki olduğu gibi düşüşlerin yaşanması fiyatların baskılanmasında etkili oldu.

İÇ TALEP ENFLASYON ARTIŞINI TETİKLEYEBİLİR

Öte yandan enflasyonun düşmesiyle Rusya Merkez Bankası faiz oranlarını işgal öncesindeki seviyelere indirmeyi başardı. Rusya Merkez Bankası geçen ay enflasyon beklentisini revize ederek, 2022'nin sonuna kadar yüzde 14 ila 17 arasında seyredeceğini tahmin etmişti.

Bununla birlikte gelecek aylarda Rusya'da parasal gevşeme artabilir. Rusya Merkez Bankası faiz oranlarını gözden geçirmek üzere iki hafta içinde toplanacak.

Rusya'nın para birimi ruble haziranda yüzde 15'in üstünde bir kazançla dolar karşısında dünyadaki en iyi performansı sergilemişti.

Uzmanlar gelecek aylarda ithalatın toparlanmasıyla iç talebin canlanabileceğini ve enflasyonun artış trendine girebileceğini belirtiyor.

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