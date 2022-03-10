‘Rusya’ya gönderdiğimiz ürünlerin parasını tahsil edemiyoruz’

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Güven Karaca, Rusya ve Ukrayna'dan sipariş iptalleri geldiğini, Rusya'ya gönderdikleri ürünlerin parasını tahsil edemediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Güven Karaca, Ukrayna’daki savaşın sektöre etkilerine ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna’nın deri ve ayakkabı sektörü için kritik pazarlar olduğunu vurgulayan Karaca, “Şu anda bölgeden sipariş iptalleri yaşıyoruz. Daha da önemlisi Rusya’ya gönderdiğimiz ürünlerin parasını tahsil edemiyoruz” dedi.

Karaca, “Bana göre bu savaş bittikten sonra iki ülkenin en önemli tedarikçi ülkesi olacağız. Yeter ki bu dönemi en az hasarla atlatalım. Alternatif pazarların önemi bugün Rusya-Ukrayna savaşı ile bir kez daha karşımıza çıktı” ifadelerini kullandı.



RUSYA İLK ÜÇ PAZARDAN BİRİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ihracatçı sektörlerin yılın ilk yarısında hedefledikleri rakamların revize edilmesine neden olacak. İki ülke, geçen seneyi 1 milyar 726 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve deri mamulleri sektörü için önemli ihracat pazarları.

Sektörün ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke Almanya, Rusya ve İtalya olmuştu.

Deri ve deri mamulleri sektörünün küresel büyüklüğünün 200 milyar dolar olduğunu, Türkiye’nin payının şu an yüzde 1’in altında bulunduğunu aktaran Karaca, “Kısa vadedeki ilk hedefimiz ihracat pazarlarımızı genişleterek bu pastadan daha fazla pay almak. Ayakkabı, saraciye, deri, kürk ve konfeksiyon ile bu sektörlerin yan sanayi üreticileri için ekibim ve ben göreve talibiz” dedi.

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