Rusya’ya petrol ambargosu AB toplantısında görüşülmeyecek

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı 5. yaptırım paketinde kömür ithalatına yasak getirmesinin ardından petrol ambargosunu da bir sonraki toplantıda gündeme alacaktı. Ancak AB'li bir diplomatın verdiği bilgiye göre, bir sonraki toplantıda Rusya'ya karşı petrol ambargosu gündeme alınmayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bir sonraki toplantılarında Rusya’ya karşı petrol ambargosu uygulanmasını resmi gündeme almayacak.

Konu hakkındaki bilgi, süreç içerisinde yer alan üst düzey bir AB’li diplomat tarafından verildi.

KÖMÜRDEN SONRA PETROL AMBARGOSU GELECEKTİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Rusya’ya kömür ithalatı yasağı getirmesinin ardından bugün benzer bir adım Japonya’dan gelmişti.

Japonya, Rusya’ya karşı kömür ithalat yasağının da aralarında olduğu bir dizi yeni yaptırım açıklarken AB de aynı içerikli bir yaptırım paketini bugün kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) dış politika temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya karşı 5. yaptırım paketinde kömür ithalatına yasak getirilmesinin ardından petrol ambargosunun da bir sonraki toplantıda gündeme alınacağını söylemişti.

Ancak diplomat, “(petrol ambargosu) Pazartesi günkü toplantıda masada olmayacak” diye konuştu. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Rusya'ya dönük yaptırımlar genişliyor: AB ve Japonya'dan sert kararlar

İlginizi Çekebilir Dünya rublenin değerlenmesini konuşuyor: Yapay mı gerçek mi?

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatlarında 'rezerv satışı' etkisi