Sanayi sitesinde kira protestosu

Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde esnaf, yüksek kira ve aidat artışı nedeniyle site yönetimini protesto etti.

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Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi esnafı, kiraların ve aidatların aşırı şekilde yükseltildiğini gerekçe göstererek site yönetimini protesto etti.

Esnaf, site yönetiminin emlakçılarla anlaşarak kiracılardan yüksek bedel isteyerek dükkanlarından çıkartmayı planladığı iddia etti.

Esnaf avukatlarından Hacer Yıldırım, “500 kişiye yakın esnaf arkadaşımız buradaydı. Biz yönetim ile kira ilişkisinde ne kadar yönetime gittiysek yönetim esnaf arkadaşları muhatap almıyor. Aidat alacakları fahiş oranda arttırılıyor” dedi.

Yıldırım, “En son 300 liradan 700 liraya çıkartıldı. Gelen tepki ile tekrardan 300 liraya indirildi. 3 aylığına durduruldu aidat ödemelerindeki artış. Ama bu 3 aydan sonra ne olacağına ilişkin yine ortada bir muamma var” diye konuştu.

‘HEPİMİZİN DERDİ YÜKSEK KİRA VE AİDAT’

Esnaf Erbil Tahan ise “Hepimizin derdi yüksek kira ve aidat artışları. Çünkü burada birçoğu kiracı. Mal sahipleri yönetime geliyor aidat artacak arttı. Kiracıların derdini dinleyen yok” dedi.

“Yönetimde olan emlakçı arkadaşlar, mal sahiplerine 5 bin liraysa 15 bin lira yapın biz size hemen yenisini buluruz diyor” diyen Tahan, “Emlakçıların yönetimde olmasını istemiyoruz. Kiralayacaksa yönetimden kiralasın, malını bırakacaksa yönetime bıraksın. Arada emlakçı istemiyoruz. Kiram yüzde 300 arttı. En canlı örneği benim” diye konuştu.

‘800 BİN TL İKEN 6 MİLYON TL’YE DAYANDI’

Esnaf Fatih Akar ise “Yönetimde olan arkadaşların burada dükkanları var. Bu dükkanları kendilerinin değer kazanması için böyle yapıyorlar. Burada dükkanlar 800 bin liraya satılırken şimdi 5 milyon 800 bin lira gibi bir fiyat biçtiler. Dükkân sahipleri malımız değerlendi diye ya satmaya çalışıyorlar ya da kiracıyı çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Eylem nedeniyle polis sitede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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