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Sanayi üretimi haziranda arttı

TÜİK'e göre, sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

Sozcu.com.tr
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Sanayi üretimi haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Haziran’a ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 8,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

Kaynak: TÜİK

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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