Sanayiciden asgari ücrete gıda zammı önerisi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücrete zammın gıda enflasyonuna göre yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Asgari ücret zammı konusunda sanayicilerden işçileri sevindirecek kritik bir öneri geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücretlilerin maaşın büyük bölümünü gıdaya harcamak zorunda kaldığını, bu nedenle asgari ücret zammı belirlenirken tüketici enflasyonun (TÜFE) değil, gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

DAR GELİRLİ İNSANLAR

Bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, asgari ücret zammıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özdebir, “Gıda fiyatlarında ne kadar artış yaşanmışsa asgari ücrete de o oranda zam yapılmalı. Çünkü asgari ücrete dar gelirli insanlar ve onların harcama dağılımları açısından bakmak gerekiyor. Dar gelirli insanlar ücretlerinin büyük bölümünü gıdaya harcamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle zamda genel fiyat artışları değil, gıda fiyatlarındaki artış dikkate alınmalı” dedi.

KREDİLER KISILDI

Özdebir, kendi işletmesinde ücretlere yılbaşında yüzde 50 zam yaptığını, ancak enflasyonun hızla yükselmesi üzerine Ramazan Bayramı öncesinde tüm çalışanlara yüzde 28 oranında ara zam verdiklerini bildirdi Ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen Özdebir, özellikle kamu bankalarının ticari kredi musluklarını iyice kıstığını, kredilerin acilen açılmaması halinde firmaların dönem faizlerini ödeyemeyeceğini, dolayısıyla birçok firmanın kredi sicilinin bozulacağını söyledi.

‘Toryumla çalışan nükleer santrali geliştirmek istiyoruz'

Nurettin Özdebir, önümüzdeki sonbaharda yapılması beklenen seçimlerde ASO başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı. Daha önce aday olmayacağını ifade ettiğini belirten Özdebir, “Ancak başladığımız yeni bir projemiz var. Toryumla çalışan yerli ve milli nükleer santralimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin 100 milyar dolarlık enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak olan bu projenin yoluna oturabilmesi için bir müddet daha başkanlığa devam etmek istiyorum” dedi. Özdebir, yerli otomobil için de büyük bir santrale ihtiyaç olduğunu vurguladı.